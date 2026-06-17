Ιαπωνία: Έφοδος στις 6 μεγαλύτερες εταιρείες παγωτού για «καρτέλ» εν μέσω καύσωνα

Snapshot Οι ιαπωνικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία των έξι μεγαλύτερων εταιρειών παγωτού για κατηγορίες δημιουργίας καρτέλ και τεχνητής αύξησης τιμών.

Οι εταιρείες φέρονται να συντόνιζαν μέσω emails και μυστικών συναντήσεων τις αυξήσεις τιμών, εκμεταλλευόμενες τον παγκόσμιο πληθωρισμό στα τρόφιμα.

Οι τιμές σε δημοφιλή προϊόντα παγωτού αυξήθηκαν έως και τέσσερις φορές μέσα σε τρία χρόνια (2022

2025).

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει ιστορικό ρεκόρ στην αγορά παγωτού λόγω των αυξανόμενων θερμοκρασιών και ελλείψεων στα κλιματιστικά εξαρτήματα.

Όλες οι εμπλεκόμενες εταιρείες επιβεβαίωσαν την έρευνα και δηλώνουν συνεργασία με τις αρχές, ενώ πρόκειται για την πρώτη σημαντική έρευνα για καρτέλ στον κλάδο αυτό στην Ιαπωνία. Snapshot powered by AI

Καθώς ο υδράργυρος στην Ιαπωνία χτυπάει «κόκκινο» και οι πολίτες αναζητούν απεγνωσμένα λίγη δροσιά, ένα οικονομικό σκάνδαλο προκαλεί οργή στην κοινή γνώμη. Οι ιαπωνικές αρχές πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία των έξι μεγαλύτερων εταιρειών παγωτού της χώρας, με την κατηγορία της δημιουργίας καρτέλ με σκοπό την τεχνητή διόγκωση των τιμών.

Η Ιαπωνική Επιτροπή Δίκαιου Εμπορίου (JFTC) έβαλε στο μικροσκόπιο τους κολοσσούς Akagi Nyugyo, Ezaki Glico, Lotte, Meiji, Morinaga Milk Industry και Morinaga & Co, διερευνώντας σοβαρές παραβιάσεις των αντιμονοπωλιακών νόμων.

Το «κόλπο» με τον πληθωρισμό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εταιρείες κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα τον παγκόσμιο πληθωρισμό στα τρόφιμα για να αυξήσουν τις τιμές λιανικής πολύ περισσότερο από όσο δικαιολογούσε η άνοδος του κόστους των πρώτων υλών. Ανώτερα στελέχη φέρεται να αντάλλασσαν emails και να πραγματοποιούσαν μυστικές συναντήσεις για χρόνια, συντονίζοντας το πότε και πόσο θα ακριβύνουν τα αγαπημένα παγωμένα σνακ των Ιαπώνων.

Το δημόσιο δίκτυο NHK αποκάλυψε μάλιστα ότι οι τιμές σε εμβληματικά προϊόντα (όπως τα παγωτά της Meiji και τα σοκολατάκια της Morinaga) εκτοξεύτηκαν παράλληλα 4 φορές μέσα σε διάστημα τριών ετών (2022-2025).

Η αγορά παγωτού στην Ιαπωνία άγγιξε το ιστορικό ρεκόρ των 4 δισ. δολαρίων τροφοδοτούμενη από τα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι αρχές θέσπισαν μάλιστα τον όρο kokusho (απίστευτη ζεστη) για τις ημέρες που ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40°C. Το παγωτό δεν είναι πλέον πολυτέλεια για τους Ιάπωνες, αλλά ανάγκη δροσιάς.

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη καθώς καταγράφονται ελλείψεις σε εξαρτήματα κλιματιστικών, λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει τη νάφθα, με αποτέλεσμα οι πολίτες να βασίζονται ακόμα περισσότερο στα κατεψυγμένα γλυκά για να αντέξουν τη ζέστη.

Τι απαντούν οι εταιρείες

Μέχρι στιγμής, και οι έξι εταιρείες επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται υπό έρευνα. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Morinaga Milk δήλωσε: «Λαμβάνουμε το ζήτημα πολύ σοβαρά υπόψη και θα συνεργαστούμε πλήρως με την έρευνα της επιτροπής».

Πρόκειται για την πρώτη ιστορική έρευνα για καρτέλ τιμών στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ιαπωνία, και το αποτέλεσμά της αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον από μια κοινωνία που βλέπει το κόστος ζωής να ανεβαίνει μαζί με τη θερμοκρασία.

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