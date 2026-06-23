Νύχτα βίας στη γαλλικό Φεστιβάλ «Fête de la Musique» με εκατοντάδες συλλήψεις

Και η φετινή διοργάνωση του μουσικού φεστιβάλ Fête de la Musique στη Γαλλία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια, με τις αρχές να προχωρούν σε τουλάχιστον 243 συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.

Το Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης, καθώς εκεί σημειώθηκαν 148 από τις προσαγωγές που μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Παρά την κινητοποίηση σχεδόν 5.000 αστυνομικών, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο σε πολλά σημεία. Αναφέρθηκαν σοβαρά περιστατικά, ανάμεσα στα οποία δύο μαχαιρώματα στην Τουλούζη και το Κολομιέ, καταγγελίες για βιασμούς, αλλά και οι διαβόητες επιθέσεις με σύριγγες σε ανυποψίαστους πολίτες.

?? France’s annual Fête de la Musique descended into anarchy overnight.



Police arrested 243 people nationwide after a night that saw two stabbings, two reported rapes, multiple sexual assaults and more than 10 women attacked with syringes.



There were 148 arrests in Paris alone… pic.twitter.com/rHoW3HCErM — Europa.com (@europa) June 22, 2026

Μαρτυρίες για χάος στους δρόμους

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου συνωστισμού και πανικού. Στην περιοχή Σατελέ του Παρισιού, ομάδες νεαρών άρχισαν να χτυπούν περαστικούς χωρίς αφορμή, προκαλώντας κύμα φυγής και φόβους για ποδοπάτημα. Την ίδια ώρα, στην περιοχή Σεν Ζερμέν ντε Πρε η αστυνομία αναγκάστηκε να κάνει χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει τα βίαια πλήθη. Εκτός από τις κλοπές και τους βανδαλισμούς, επιβεβαιώθηκαν και φέτος επιθέσεις με ενέσιμες άγνωστες ουσίες σε γυναίκες, ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και προκαλεί έντονη ανησυχία.

??? ????? ???? — De nombreuses voitures garées dans les rues de Paris ont été complètement détruites par des jeunes lors de la Fête de la musique. pic.twitter.com/4Y3ZJentVI — Bastion (@BastionMediaFR) June 22, 2026

Πολιτική κόντρα για τη δημόσια τάξη

Το κύμα βίας συμπίπτει χρονικά με τη συζήτηση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση για το νομοσχέδιο «Ripost», το οποίο προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην απαγόρευση μη εξουσιοδοτημένων υπαίθριων πάρτι και επιβάλλουν βαριές ποινές στους διοργανωτές. Κι όμως, ενώ οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου μιλούν για αναγκαία θωράκιση της ασφάλειας, η αντιπολίτευση προειδοποιεί για σοβαρό πλήγμα στις πολιτιστικές ελευθερίες.

? ?? Fête de la musique à Paris ! Que remarquez-vous ? pic.twitter.com/2PKyxKMWsh — Wolf ? (@PsyGuy007) June 21, 2026

Ένας θεσμός με σκοτεινό παρελθόν

Η Fête de la Musique γεννήθηκε το 1982 ως μια δωρεάν, ανοιχτή γιορτή που προσελκύει εκατομμύρια ντόπιους και τουρίστες. Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα φαινόμενα σεξουαλικών επιθέσεων και ληστειών έχουν αναγκάσει τις αρχές να δημιουργήσουν ειδικούς «ασφαλείς χώρους» για τις ευάλωτες ομάδες. Η κατάσταση φέτος έγινε ακόμα πιο δύσκολη λόγω του πρωτοφανούς καύσωνα, ο οποίος οδήγησε στην απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε ζώνες κόκκινου συναγερμού, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία αλλά και τα επεισόδια στους δρόμους.

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