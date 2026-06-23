Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Ινδία, κοντά στην περιοχή Ούρνι Ντανκ, όταν μια μεταλλική γέφυρα τύπου Bailey υποχώρησε τη στιγμή που την διέσχιζε ένα μεγάλο ανατρεπόμενο φορτηγό.

Το όχημα, το οποίο ήταν φορτωμένο με άμμο, έπεσε απευθείας στα νερά του ποταμού Σάτλετζ, ελάχιστα δευτερόλεπτα προτού καταφέρει να φτάσει στην απέναντι πλευρά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, το συγκεκριμένο φορτηγό ήταν υπερφορτωμένο, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή της γέφυρας.

A truck plunged into a ravine in Himachal Pradesh, India, after a bridge gave way beneath it. pic.twitter.com/vifnBfGWAG — Open Source Intel (@Osint613) June 23, 2026

Ο οδηγός του οχήματος στάθηκε εξαιρετικά τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς διασώθηκε άμεσα από αστυνομική ομάδα με επικεφαλής τον τοπικό διοικητή της περιοχής Τάπρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί μονάχα ελαφρά τραύματα. Πάντως η κυκλοφορία στον εθνικό δρόμο 5 δεν διακόπηκε ολοκληρωτικά, αφού οι αρχές κατάφεραν να επαναφέρουν άμεσα σε λειτουργία μια παλιά εναλλακτική διαδρομή, εκτρέποντας εκεί τα οχήματα.

Το ιστορικό της περιοχής και τα έργα υποδομής

Η συγκεκριμένη γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 2016 ως εναλλακτική λύση, καθώς το σημείο Ούρνι Ντανκ θεωρείται από τα πλέον επικίνδυνα για κατολισθήσεις και συχνά κλείνει από πτώσεις βράχων και μπάζων. Σύμφωνα με τον Κ. Λ. Σούμαν, εκτελεστικό μηχανικό της Εθνικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων της Ινδίας (NHAI) για το τμήμα Ραμπούρ, η υποδομή παρακολουθούνταν στενά και μάλιστα είχαν γίνει εργασίες συντήρησης πρόσφατα, στις 5 Ιουνίου.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το όριο αντοχής της γέφυρας ήταν οι 28 τόνοι, ενώ το φορτηγό πιθανότατα ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό το βάρος.

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