Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

H εκδήλωση είχε καταχωρηθεί επίσημα ως «διαδήλωση αλληλεγγύης προς τους καταπιεζόμενους λαούς»

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο Βερολίνο, μικρά παιδιά συμμετείχαν σε ισλαμιστική πομπή δεμένα με αλυσίδες υπό θερμοκρασίες 40°C, προκαλώντας έντονη αντίδραση.
  • Η εκδήλωση Ασούρα απέκτησε ριζοσπαστικό χαρακτήρα με συμμετέχοντες που φώναζαν συνθήματα υπέρ του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και του ηγέτη της Χεζμπολάχ.
  • Το Εβραϊκό Φόρουμ για τη Δημοκρατία και κατά του Αντισημιτισμού κατήγγειλε τη χρήση παιδιών ως σκηνοθετημένο πολιτικό και θρησκευτικό μήνυμα.
  • Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν αναφέρει αν παρενέβησαν για την προστασία των ανηλίκων στην πορεία.
  • Το περιστατικό πυροδότησε συζήτηση στη Γερμανία για τα όρια της ελευθερίας και τη χρήση θρησκευτικών εκδηλώσεων από ριζοσπαστικά κινήματα.
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Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει στη Γερμανία, μετά τη δημοσίευση εικόνων, όπου μικρά παιδιά συμμετέχουν σε ισλαμιστική εκδήλωση, περπατώντας δεμένα στους δρόμους του Βερολίνου, κάτω από τον καυτό ήλιο.

Με αφορμή την ημέρα πένθους των Σιιτών, την Ασούρα, σε βίντεο που κατέγραψαν πολίτες, παιδιά, ντυμένα με ρούχα που μιμούνται δεσμά, κινούνταν σαν πομπή, με θερμοκρασία περίπου 40 βαθμούς, σύμφωνα με τη γερμανική Bild.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Εβραϊκό Φόρουμ για τη Δημοκρατία και κατά του Αντισημιτισμού (JFDA), το οποίο κατέγραψε τα γεγονότα και δημοσίευσε τα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με τη δήλωση του JFDA, η χρήση παιδιών σε ένα τέτοιο θέαμα αποτελεί μια σκηνοθεσία που συνδύαζε πολιτικό μήνυμα, θρησκευτικό συμβολισμό και αίσθηση εκφοβισμού.»

Οι τελετές πένθους της Ασούρα, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένες στη μνήμη του μαρτυρικού θανάτου του ιμάμη Χουσεΐν ιμπν Αλί, στην συγκεκριμένη περίπτωση απέκτησαν ριζοσπαστικό χαρακτήρα.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία, ο αριθμός των οποίων ανήλθε σε αρκετές εκατοντάδες άτομα, έφεραν στους δρόμους του Βερολίνου σημαίες της Τουρκίας, του Ιράν, του Λιβάνου, ενώ φώναζαν συνθήματα υπέρ του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Επισήμως, η εκδήλωση είχε ανακοινωθεί ως δράση αλληλεγγύης προς όλους τους καταπιεσμένους λαούς του κόσμου. Παρά τα όσα διαδραματίστηκαν οι αρχές δεν έχουν ακόμη αναφέρει αν έγιναν προσπάθειες παρέμβασης στην πορεία ή προστασίας των ανηλίκων συμμετεχόντων.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποτέλεσε αφορμή για συζήτηση στη γερμανική κοινωνία σχετικά με τα όρια της ελευθερίας και την ανάγκη να καταπολεμηθεί η χρήση θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη διάδοση της ιδεολογίας ριζοσπαστικών κινημάτων.

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισήμαναν ότι μια τέτοια διαδήλωση όχι μόνο έχει προκλητικό χαρακτήρα, αλλά και παραβιάζει τους κανόνες για τη μεταχείριση των παιδιών, εμπλέκοντάς τα σε πολιτικοποιημένες και ενδεχομένως επικίνδυνες για την υγεία τους εκδηλώσεις.

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