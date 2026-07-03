Γάτα επέστρεψε σπίτι… βαμμένη μπλε έπειτα από gender reveal

Η… απρόβλεπτη εξέλιξη ενός πάρτι αποκάλυψης φύλου για μωρό

Newsbomb

Γάτα επέστρεψε σπίτι… βαμμένη μπλε έπειτα από gender reveal
ΚΟΣΜΟΣ
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Σε μία ήσυχη γειτονιά της Κορνουάλης, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ένα κατά τα άλλα χαρούμενο gender reveal κατέληξε να αφήσει πίσω του μία απρόσμενη… πρωταγωνίστρια: Μία γάτα βαμμένη έντονο φθορίζον μπλε.

Η Σόφι Τζένκιν, 32 ετών, έμεινε έκπληκτη όταν ο Γουίλμπερ –μία γάτα με μαύρο, λευκό και γκρι τρίχωμα– επέστρεψε στο σπίτι της φωτεινά μπλε.

Η Τζένκιν, που εργάζεται σε διοικητική θέση σε ιατρείο, παρακολουθούσε με την οικογένεια τη νίκη της Αγγλίας στο Μουντιάλ απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό όταν η γάτα εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (01/07).

Αρχικά, υπέθεσε ότι παιδιά της περιοχής μπορεί να είχαν πετάξει μπογιά στο κατοικίδιο και ανάρτησε σε τοπική ομάδα στο Facebook στο Χίμοουρ της Κορνουάλης, ρωτώντας αν «έχει κανείς ιδέα γιατί η καημένη μου γάτα γύρισε μπλε;».

Η οικογένεια ανησύχησε προσωρινά από σχόλια που υπέδειξαν ότι η μπογιά ίσως ήταν τοξική. Ωστόσο, οι φόβοι τους καθησυχάστηκαν όταν η γειτόνισσα, Χόλι Ντάρλινγκ, αποκάλυψε ότι το χρώμα προερχόταν από μη τοξική χρωστική με βάση το καλαμποκάλευρο που χρησιμοποιήθηκε στο πάρτι αποκάλυψης φύλου.

Η Ντάρλινγκ έγραψε: «Κάναμε σήμερα gender reveal και δεν το σκεφτήκαμε αρκετά όσον αφορά τις γάτες της γειτονιάς. Συγγνώμη αν κάποιος καταλήξει με μπλε γάτα. Υπόσχομαι ότι είναι μη τοξικό, καλαμποκάλευρο». Η Τζένκιν απάντησε αστειευόμενη: «Προφανώς η γάτα μου είναι ενθουσιασμένη για εσάς».

Ο Γουίλμπερ –θηλυκή γάτα παρά το ανδρικό όνομα– είχε βαφτιστεί έτσι επειδή αρχικά η οικογένεια πίστευε ότι ήταν αρσενικός. Παρά τις προσπάθειες καθαρισμού, το μπλε χρώμα δεν έφευγε εύκολα.

Η Τζένκιν ανέφερε στον Guardian πως «τη έπλυνα ξανά και ξανά. Το μπλε δεν έφευγε, έχει μείνει μία μικρή απόχρωση, αλλά είναι καλά».

«Κάνει μία περίεργη κίνηση με το κεφάλι όταν κυλιέται, οπότε μάλλον δεν την έπιασε στο πρόσωπο. Δεν έχουμε σταματήσει να γελάμε από τότε. Πολύ αστείο, αναμφίβολα».

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