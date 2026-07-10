Ακίνητα στις ΗΠΑ: Οι τιμές των κατοικιών εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό - Ποια είναι η μέση τιμή

Οι τιμές των σπιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό, την ώρα που ένα σημαντικό νομοσχέδιο για τη βελτίωση της προσιτής στέγασης παραμένει σε πολιτική εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών των ΗΠΑ (National Association of Realtors - NAR), η μέση τιμή των κατοικιών διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 440.660 δολάρια, αυξημένη κατά 1,8% σε σχέση με τα 432.700 δολάρια τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται για τον 36ο συνεχόμενο μήνα ανόδου των τιμών.

«Η δυνατότητα αγοράς κατοικίας παραμένει χαμηλή, καθώς η αύξηση των μισθών επιβραδύνεται, ενώ οι τιμές των κατοικιών συνεχίζουν να αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό», ανέφερε σε έκθεσή του ο οικονομολόγος της PNC Economics Research, Ερσάνγκ Λιάνγκ.

Οι μέσες τιμές κατοικιών στις ΗΠΑ

Τα στοιχεία της NAR δείχνουν ότι:

Η μέση τιμή μονοκατοικίας ανήλθε στα 446.400 δολάρια.

Η μέση τιμή διαμερισμάτων (condominiums) και συνεταιριστικών κατοικιών (co-ops) διαμορφώθηκε στα 380.000 δολάρια.

Στις βορειοανατολικές πολιτείες η διάμεση τιμή μονοκατοικίας έφτασε τα 564.800 δολάρια.

Στις μεσοδυτικές πολιτείες διαμορφώθηκε στα 346.600 δολάρια.

Στον αμερικανικό Νότο ανήλθε στα 377.700 δολάρια.

Στις δυτικές πολιτείες καταγράφηκε η υψηλότερη τιμή, στα 633.600 δολάρια.

Η αγορά κατοικίας γίνεται ολοένα και λιγότερο προσιτή

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η αγορά κατοικίας παραμένει απρόσιτη για μεγάλο μέρος των Αμερικανών. Οι τιμές ακινήτων αυξάνονται εδώ και δεκαετίες, με μοναδική σημαντική εξαίρεση την περίοδο της στεγαστικής κρίσης του 2008-2009.

Η πανδημία επιτάχυνε περαιτέρω την άνοδο των τιμών, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) μείωσε δραστικά τα επιτόκια για να στηρίξει την οικονομία.

Σήμερα, ακόμη και οι κατοικίες που απευθύνονται σε αγοραστές πρώτης κατοικίας βρίσκονται εκτός οικονομικών δυνατοτήτων των περισσότερων νοικοκυριών. Σύμφωνα με την LendingTree, λιγότερα από 4 στα 10 νοικοκυριά που δεν διαθέτουν ήδη κατοικία μπορούν να αγοράσουν ένα απλό πρώτο σπίτι αξίας περίπου 200.000 δολαρίων.

Παράλληλα, η εταιρεία ακινήτων Redfin εκτιμά ότι απαιτείται ετήσιο εισόδημα περίπου 117.000 δολαρίων για την αγορά μιας κατοικίας μέσης αξίας.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προσιτή κατοικία αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για όσους θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Για τον λόγο αυτό απαιτείται μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Λόρενς Γιουν.

Υποτονική η αγορά από το 2022

Η αγορά κατοικίας παρουσιάζει επιβράδυνση από το 2022, όταν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων άρχισαν να αυξάνονται μετά τα ιστορικά χαμηλά της περιόδου της πανδημίας.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες το 2025, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι εποχικά προσαρμοσμένες πωλήσεις αυξήθηκαν μόλις κατά 0,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σε εκκρεμότητα το νομοσχέδιο για την προσιτή στέγαση

Η νέα άνοδος των τιμών καταγράφεται ενώ εκκρεμεί η εφαρμογή του νομοσχεδίου 21st Century ROAD to Housing Act, το οποίο εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα από το Κογκρέσο με σπάνια διακομματική στήριξη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει σειρά παρεμβάσεων για τη μείωση του κόστους κατοικίας, όπως:

περιορισμό των κανονιστικών εμποδίων στην οικοδομική δραστηριότητα,

περιορισμούς στις αγορές μονοκατοικιών από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές,

μεταρρυθμίσεις στους πολεοδομικούς κανονισμούς ώστε να επιταχυνθεί η ανέγερση νέων κατοικιών.

Ωστόσο, η νομοθεσία παραμένει «παγωμένη» στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακύρωσε στα τέλη Ιουνίου την προγραμματισμένη τελετή υπογραφής, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπογράψει το νομοσχέδιο πριν το Κογκρέσο εγκρίνει το εκλογικό νομοσχέδιο SAVE America Act.

Η τελική τύχη του νομοσχεδίου παραμένει αβέβαιη. Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, ένα νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί από τα δύο σώματα του Κογκρέσου και έχει διαβιβαστεί στον πρόεδρο καθίσταται αυτομάτως νόμος εάν εκείνος δεν το υπογράψει ούτε ασκήσει βέτο μέσα σε δέκα ημέρες (εξαιρουμένων των Κυριακών), εφόσον το Κογκρέσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε συνεδρίαση.

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