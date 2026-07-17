Πυροβολισμοί στη Δανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας αστυνομικός

Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πυροβολισμοί στη Δανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας αστυνομικός
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  • Ένας πολίτης σκοτώθηκε και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στη βόρεια Δανία.
  • Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και νοσηλεύεται.
  • Η αστυνομία δέχτηκε πυρά κατά την άφιξή της σε βιομηχανική ζώνη μετά από αναφορές για πυρκαγιά.
  • Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.
  • Το κίνητρο του δράστη παραμένει άγνωστο.
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Ένας πολίτης σκοτώθηκε κι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε από τα πυρά ενόπλου στην πόλη Νορεσούντμπι, στη βόρεια Δανία.

Παράλληλα, ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από πυρά αστυνομικών και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί μετέβησαν σήμερα σε βιομηχανική ζώνη ύστερα από αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο. Κατά την άφιξή τους δέχτηκαν πυρά, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, τραυματίζοντας τον ένοπλο. «Ο άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο και είναι σοβαρά τραυματισμένος», διευκρίνισαν οι αρχές.

«Ένας πολίτης κι ένας αστυνομικός που βρίσκονταν στο σημείο, χτυπήθηκαν από σφαίρες. Ο πολίτης είναι νεκρός. Ο τραυματισμένος αστυνομικός βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση», αναφέρει η ενημέρωση από την αστυνομία.

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη.

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