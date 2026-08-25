Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε Τουρκία: Απελευθερώστε άμεσα τον Οσμάν Καβαλά

Snapshot Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει άμεσα τον Οσμάν Καβαλά και έκρινε την καταδίκη του σε ισόβια άκυρη.

Η Τουρκία υποχρεούται να καταβάλει πάνω από 110.000 ευρώ στον Καβαλά για παραβιάσεις των δικαιωμάτων του.

Ο Καβαλά έχει κατηγορηθεί και φυλακιστεί για υποστήριξη διαδηλώσεων και απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης, αλλά αρνείται τις κατηγορίες.

Το Δικαστήριο διαπίστωσε παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελευθερία έκφρασης, συνέρχεσθαι και δίκαιη δίκη, καθώς και απάνθρωπη μεταχείριση στον Καβαλά.

Η μη απελευθέρωση του Καβαλά από την Τουρκία υπονομεύει την εμπιστοσύνη στο κράτος δικαίου και προσβάλλει τη συνταγματική τάξη. Snapshot powered by AI

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει «το συντομότερο δυνατόν» τον Οσμάν Καβαλά καθώς έκρινε ως «άκυρη και μην γενόμενη» την καταδίκη του σε ισόβια.

Το Δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό άνω των των 110.000 ευρώ στον επιχειρηματία που έχει καταδικασθεί για «απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης».

Σύμβολο καταστολής της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία

Ο Οσμάν Καβαλά, έγινε σύμβολο των αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης Ερντογάν, συνελήφθη τον Οκτώβριο 2017 και φυλακίσθηκε σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Κωνσταντινούπολη.

Αρχικά διώχθηκε για υποστήριξη το 2013 των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ήταν τότε πρωθυπουργός. Έκτοτε οι τουρκικές αρχές συσσώρευσαν πληθώρα κατηγοριών εναντίον του. Ο ίδιος τις αρνείται.

Έπειτα από μία πρώτη αίτηση αποφυλάκισης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Οσμάν Καβαλά απαλλάχθηκε των κατηγοριών το 2020. Όμως αμέσως συνελήφθη και πάλι με νέες κατηγορίες εναντίον του και το 2022 καταδικάσθηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Η Τουρκία καταδικάσθηκε για την παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης του Οσμάν Καβαλά, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, των δικαιωμάτων του στην ελευθερία και σε δίκαιη δίκη. Η Τουρκία έχει καταδικασθεί επίσης για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

Η δίωξη, η κράτηση και η καταδίκη του Οσμάν Καβαλά «κινούνται κατά κύριο λόγο από τον ανομολόγητο στόχο που συνίσταται, από την μία πλευρά, στην τιμωρία του για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις του Πάρκου Γκεζί, καθώς και για τις τοποθετήσεις του ως υπερασπιστή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και, από την άλλη πλευρά, στην φίμωσή του», αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου η οποία ελήφθη με 15 ψήφους έναντι 2.

Επισημαίνοντας τις «σοβαρές παραβάσεις» στην δικαστική διαδικασία κατά του Οσμάν Καβαλά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η άρνηση της Αγκυρας να τον απελευθερώσει παρά τις προηγούμενες αποφάσεις του «δεν υπονομεύει απλώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και της κοινωνίας στο κράτος δικαίου, αλλά επίσης προσβάλλει την συνταγματική τάξη».