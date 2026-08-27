Γαλλία: Οδηγός έπεσε σε πλήθος στην πόλη Καν - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Snapshot Ένας 26χρονος Ρώσος οδηγόςπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος στην πόλη Καν της Γαλλίας, προκαλώντας έναν νεκρό και 10 τραυματίες.

Από τους τραυματίες, οι 7 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι 3 σε σοβαρή.

Το περιστατικό συνέβη μετά από διαπληκτισμό και ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.

Ο οδηγός δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά είχε προηγούμενα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη δυτική Γαλλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Το συμβάν έγινε κατά τις 22:15 (23:15 ώρα Ελλάδος) στην πόλη Καν, όπου ένας 26χρονος οδηγός με καταγωγή από τη Ρωσία έπεσε με το όχημά του πάνω σε πλήθος που περπατούσε στο δρόμο, κοντά σε ένα μπαρ της πόλης.

Σύμφωνα με τοπικό νομάρχη, Νταβίντ Κλαβιέρ, ένας άνθρωπος είναι νεκρός και 10 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 3 σε σοβαρή.

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή, όμως εντοπίστηκε από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ο ύποπτος, δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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