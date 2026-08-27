Γαλλία: Οδηγός έπεσε σε πλήθος στην πόλη Καν - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

Ο 26χρονος οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή και εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα μακριά

Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Οδηγός έπεσε σε πλήθος στην πόλη Καν - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 26χρονος Ρώσος οδηγόςπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος στην πόλη Καν της Γαλλίας, προκαλώντας έναν νεκρό και 10 τραυματίες.
  • Από τους τραυματίες, οι 7 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και οι 3 σε σοβαρή.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά από διαπληκτισμό και ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή.
  • Ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.
  • Ο οδηγός δεν ήταν γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, αλλά είχε προηγούμενα για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Snapshot powered by AI

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη δυτική Γαλλία, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς, με αποτέλεσμα έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Το συμβάν έγινε κατά τις 22:15 (23:15 ώρα Ελλάδος) στην πόλη Καν, όπου ένας 26χρονος οδηγός με καταγωγή από τη Ρωσία έπεσε με το όχημά του πάνω σε πλήθος που περπατούσε στο δρόμο, κοντά σε ένα μπαρ της πόλης.

Σύμφωνα με τοπικό νομάρχη, Νταβίντ Κλαβιέρ, ένας άνθρωπος είναι νεκρός και 10 τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι 7 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και 3 σε σοβαρή.

Το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία.

Ο οδηγός αρχικά τράπηκε σε φυγή, όμως εντοπίστηκε από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας, σύμφωνα με αυτή την τελευταία πηγή.

Ο ύποπτος, δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον νομάρχη Κλαβιέρ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία γυναίκας στη Ροδόπη: Την σκότωσε μία μέρα πριν την αίτηση διαζυγίου - Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου

05:23ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κολομβία επικεφαλής του Στρατού των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των καρτέλ ναρκωτικών

05:18ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Οδηγός έπεσε σε πλήθος στην πόλη Καν - Ένας νεκρός και 10 τραυματίες

04:53ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τον Ιούνιο 2028 αναμένεται η δίκη του «εγκεφάλου» των επιθέσεων στις 11 Σεπεμβρίου 2001

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι - Αναθεωρούν οι επιστήμονες τους λόγους που προκάλεσαν την καταστροφή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Επιθέσεις με drones στόχευσαν εγκαταστάσεις ιρανοκουρδικών κομμάτων

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Αλγερία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από δασικές πυρκαγιές - Ένα αγόρι 8 ετών ανάμεσά τους

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Ένταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Μαχαιρώθηκε κρατούμενος μετά από τσακωμό

02:45ΚΟΣΜΟΣ

Περού: Ζωντανός ο ηγέτης κοινότητας αυτόχθονων του Αμαζονίου -Ανέβασε βίντεο λέγοντας ότι είναι καλά

02:31ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: H Μeta αποζημιώνει 47 πολιτείες με 18 δισ. δολάρια λόγω καταγγελιών ότι βλάπτει ανήλικους χρήστες

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές αντιδράσεις στο Μεξικό για τη δημοσιοποίηση ονομάτων δημοσιογράφων και ΜΜΕ που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής ανθρωπιστική βοήθεια στο Νεπάλ για τους πληγέντες - Σε επιφυλακή για την αποστολή ομάδων διάσωσης

00:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Οριοθετήθηκαν οι πυρόπληκτες περιοχές του φετινού καλοκαιριού – Μέχρι πότε οι αιτήσεις για αποζημιώσεις

00:32NEWSBOMB

Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός την Πέμπτη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους

00:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Οριακή πτώση μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Πότε είναι η κλήρωση της ΑΕΚ - Οι πιθανοί αντίπαλοι

00:03ΚΥΠΡΟΣ

Aνδρέας Γεωργίου: Έκανε τατουάζ τo πατουσάκι της κόρης του στο χέρι του

23:56ΚΥΠΡΟΣ

Κατεχόμενα: Μαχαίρωσε 30 φορές τον άνδρα της – Υπό κράτηση η ύποπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:01ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού από τις 4 Σεπτεμβρίου - Τέλος ο καύσωνας - Τι αναφέρουν GFS & ECMWF

12:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ιδιοκτήτες ζωγραφίζουν τα σπίτια τους για να τα προστατεύσουν από τους βανδαλισμούς

22:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου μέχρι την Κυριακή - Αντικυκλωνική έξαρση και ισχυροί άνεμοι

04:17ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 160 ανέρχονται οι νεκροί και περισσότεροι από 960 οι αγνοούμενοι - Αναθεωρούν οι επιστήμονες τους λόγους που προκάλεσαν την καταστροφή

22:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαρός έβαλε φωτιά μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών - Διώκεται πλέον και για εμπρησμό

15:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECMWF για Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο για την Ελλάδα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Πότε αλλάζει η ώρα από θερινή σε χειμερινή

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

20:28ΕΛΛΑΔΑ

«Είχαν χωρίσει, η 43χρονη πήγε στη Θάσο για σεζόν, επέστρεψε για τα γενέθλια της κόρης της και δολοφονήθηκε», λέει κάτοικος του χωριού στο Newsbomb για τη δολοφονία της γυναίκας στη Ροδόπη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Τι λένε οι επιστήμονες για τη φονική πλημμύρα στο Νεπάλ - Από πού προήλθε ο τεράστιος όγκος νερού

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Φρεγάτες Bergamini - Τι αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό με τα δύο ιταλικά «θηρία» των 6.700 τόνων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ - Explainer: Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί τουρίστες στην περιοχή που επλήγη από τις πλημμύρες

16:00WHAT THE FACT

Το παιδί που έγινε μητέρα στα 5: Η ιστορία της Λίνα Μεδίνα και ο πατέρας που παραμένει μυστήριο

10:32WHAT THE FACT

Αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν βρείτε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ: 157 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι - Εικόνες και βίντεο μετά το σεισμό που προκάλεσε υπερχείληση ποταμού και πλημμύρες

21:03ΚΟΣΜΟΣ

«Το 2071 θα κατακτήσουμε τον κόσμο - Η ιστορία ξαναγράφεται»: Τουρκικός παροξυσμός σε εκδήλωση για το Ματζικέρτ, σενάρια πολέμου κι από το υπουργείο Άμυνας

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Γιαγιά χορεύει το πιο βαρύ και μάγκικο ζεϊμπέκικο για χάρη του εγγονού της

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ