Ιταλία: Παρατείνει την αναστολή Σένγκεν με την Ισπανία για ακόμα δύο εβδομάδες

Η Ιταλία αποφάσισε αυτό το μέτρο μετά την μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα, την 1η Αυγούστου

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ιταλία: Παρατείνει την αναστολή Σένγκεν με την Ισπανία για ακόμα δύο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλία παρατείνει για 15 ημέρες την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θεούτα.
  • Η παράταση σημαίνει συνέχιση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας.
  • Η Ισπανία ανταποκρίθηκε με παράταση δύο εβδομάδων στους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών από την Ιταλία.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεζ ζήτησε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για το μεταναστευτικό και τόνισε την απουσία ομόφωνης στήριξης από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
  • Η Ισπανία υπενθύμισε ότι έχει υποδεχτεί μετανάστες που έφτασαν στην Ιταλία, καλώντας για κοινή αντιμετώπιση της κρίσης.
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Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει για ακόμη 15 μέρες την αναστολή της Συνθήκης Σένγκεν με την Ισπανία, λόγω της μεταναστευτικής κρίσης στη Θεούτα.

Σύμφωνα με το ertnews, η απόφαση της Ρώμης ανακοινώθηκε εχθές, Δευτέρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από έναν μήνα εφαρμογής της απόφασης, μετά την είσοδο τουλάχιστον 70.000 μεταναστών στην Ισπανική πόλη της βόρειας Αφρικής.

Η παράταση της αναστολής Σένγκεν σημαίνει παράταση των ελέγχων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα με την Ισπανία.

Απαντά η Ισπανία

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της παράτασης της αναστολής της Συνθήκης του Σένγκεν από την Ιταλία, η Ισπανία ανταποκρίθηκε παρατείνοντας για δύο εβδομάδες τους συνοριακούς ελέγχους των επιβατών που εισέρχονται στο εθνικό έδαφος από την Ιταλία, είτε δια θαλάσσης είτε αεροπορικώς.

Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως «αμοιβαία με την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης».

Λίγο πριν από την ιταλική απόφαση, η ισπανική κυβέρνηση είχε απευθύνει έκκληση για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στο μεταναστευτικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι, ενόψει της κρίσης στη Λαμπεντούζα, «η Ισπανία υποδέχτηκε τους μετανάστες που έφτασαν» (σε ιταλικό έδαφος).

Κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής συνέντευξης, ο Ισπανός πρωθυπουργός Σάντσεζ υπογράμμισε την ανάγκη για αλληλεγγύη από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, ρωτώντας: «Γιατί στην περίπτωση της Ισπανίας δεν υπήρξε ομόφωνη αλληλεγγύη από τις χώρες της ΕΕ; (Ίσως) επειδή έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση συνασπισμού; Ή επειδή έχουμε μια συγκεκριμένη θέση όσον αφορά τη Γάζα και άλλα ζητήματα;».

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