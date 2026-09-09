ΗΠΑ: Διαψεύδει το Ιράν για χτυπήματα σε αντιτορπιλικά - «Καταστρέψαμε 10 δεξαμενόπλοια» τους

Κατηγορηματικά διέψευσε η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση (CENTCOM) της Μέσης Ανατολής τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) έπληξαν δύο αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν υπέστη ζημιές, καθώς όλες οι προσπάθειες προσβολής τους από τις ιρανικές δυνάμεις αναχαιτίστηκαν ή αστόχησαν πλήρως. Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των αμερικανικών σκαφών ως αντίποινα, όμως οι επιχειρησιακές αναφορές του αμερικανικού ναυτικού επιβεβαιώνουν πως τα αντιτορπιλικά συνεχίζουν κανονικά τις αποστολές τους. Καμία απώλεια σε προσωπικό ή πολεμικό υλικό δεν έχει καταγραφεί.

Στο στόχαστρο ο στόλος πετρελαιοφόρων

Ταυτόχρονα, οι αμερικανικές δυνάμεις κλιμάκωσαν τα αντίποινα, καταστρέφοντας ή θέτοντας εκτός λειτουργίας δέκα ιρανικά δεξαμενόπλοια μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Πρόκειται για πλοία που εντάσσονται σε ένα σκιώδες δίκτυο μεταφοράς αργού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται οι Φρουροί της Επανάστασης και οι περιφερειακοί τους βραχίονες. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της CENTCOM, η Τεχεράνη αδυνατεί να προστατεύσει τον εκτεθειμένο εμπορικό της στόλο από τα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία επικεντρώνονται σε κρίσιμα περάσματα κοντά στο νησί Χαρκ και στον Κόλπο του Ομάν.

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