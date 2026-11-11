Θαύμα στις Άλπεις: Βρήκαν ζωντανό σκιέρ που είχε παγιδευτεί κάτω από 20 μέτρα χιονιού για 36 ώρες

Snapshot Ο 39χρονος ορειβάτης-σκιέρ Εμερίκ Οσάτ εντοπίστηκε ζωντανός μετά από 36 ώρες παγιδευμένος κάτω από 20 μέτρα χιονιού σε σχισμή παγετώνα στις γαλλικές Άλπεις, έχοντας υποθερμία και σοβαρό κάταγμα στο μηριαίο οστό.

Παρά τους τραυματισμούς, κατάφερε να βρει καταφύγιο σε μια μικρή κοιλότητα από πάγο και πέτρες και να επιβιώσει καταναλώνοντας χιόνι για ενυδάτωση.

Η επιχείρηση διάσωσης κινητοποίησε περίπου 30 διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και τρία ελικόπτερα, με τους διασώστες να τον εντοπίζουν μετά από πέντε ώρες απομάκρυνσης χιονιού.

Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και αντιμετωπίστηκε για κρυοπαγήματα, με εκτίμηση για γρήγορη ανάρρωση.

Ο 39χρονος εκφράζει την επιθυμία να επιστρέψει στις ορεινές δραστηριότητες μετά την ανάρρωσή του, παρά την εμπειρία του εγκλωβισμού. Snapshot powered by AI

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στις γαλλικές Άλπεις, όπου ένας 39χρονος σκιέρ εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από 36 ώρες εγκλωβισμού σε σχισμή παγετώνα, μετά από χιονοστιβάδα που τον παρέσυρε σε ορεινή περιοχή της Σαβοΐας.

Ο 39χρονος Εμερίκ Οσάτ, έμπειρος ορειβάτης και σκιέρ από την περιοχή της Γκρενόμπλ, είχε ξεκινήσει μόνος του για μια διήμερη εξόρμηση στην οροσειρά του Μον Σενί, κοντά στα σύνορα Γαλλίας και Ιταλίας.

Το πρωί της Κυριακής 8 Νοεμβρίου, ενώ επιχειρούσε να προσεγγίσει την κορυφή Pointe Sommeiller, σε υψόμετρο άνω των 3.000 μέτρων, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια χιονοστιβάδα που τον παρέσυρε στην πλαγιά.

Σύρθηκε τραυματισμένος για να βρει καταφύγιο

Ο 39χρονος είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ σε ορεινό καταφύγιο και είχε συνεχίσει την ανάβασή του το πρωί.

Φτάνοντας σε ένα απότομο σημείο της διαδρομής, έβγαλε τα πέδιλα του σκι και συνέχισε πεζός, χρησιμοποιώντας κραμπόν. Τότε υποχώρησε μεγάλη ποσότητα χιονιού, η οποία τον παρέσυρε και τον έριξε σε σχισμή του παγετώνα.

Η πτώση τού προκάλεσε σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν κατάγματα και στα δύο πόδια, ενώ ο ίδιος επιβεβαίωσε αργότερα ότι υπέστη κάταγμα στο μηριαίο οστό.

A skier was rescued alive after spending 36 hours trapped more than 60 feet beneath the snow in a crevasse in the French Alps following an avalanche. Rescuers freed the skier, who was suffering from hypothermia and broken legs. https://t.co/VknIiyu6ZL — Breaking911 (@Breaking911) November 10, 2026

Παρά τους τραυματισμούς του, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια να σωθεί.

Σύμφωνα με την περιγραφή των διασωστών, κατάφερε να συρθεί μέσα στη σχισμή σε μεγάλη απόσταση, αναζητώντας ένα σημείο όπου θα μπορούσε να προστατευτεί από το χιόνι.

Τελικά εντόπισε μια μικρή κοιλότητα ανάμεσα στον βράχο και στον πάγο, όπου μπορούσε να αναπνέει και να παραμείνει σχετικά προστατευμένος.

Ωστόσο, η κλίση του εδάφους και οι τραυματισμοί του καθιστούσαν αδύνατη την επιστροφή στην επιφάνεια.

«Είχα μόνο το κεφάλι και το ένα χέρι έξω από το χιόνι»

Μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1 μετά τη διάσωσή του, ο 39χρονος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν τη χιονοστιβάδα.

Όπως εξήγησε, όταν σταμάτησε η κατολίσθηση του χιονιού, μεγάλο μέρος του σώματός του βρισκόταν θαμμένο. Μόνο το κεφάλι και το ένα του χέρι παρέμεναν εκτός του χιονιού.

Κατάφερε να κινηθεί με δυσκολία και να βρει μια κοιλότητα από πάγο και πέτρες, η οποία αποτέλεσε το προσωρινό του καταφύγιο.

Η θερμοκρασία βρισκόταν κοντά στους μηδέν βαθμούς Κελσίου, ενώ ο τραυματισμένος σκιέρ δεν είχε πρόσβαση σε νερό ή τροφή.

Για να εξασφαλίσει λίγη ενυδάτωση, κατανάλωνε χιόνι.

«Υπολόγιζα πόσο χρόνο θα μπορούσα να αντέξω χωρίς φαγητό και νερό», ανέφερε, περιγράφοντας τις σκέψεις που έκανε όσο περίμενε τη βοήθεια.

Ο ίδιος γνώριζε ότι οι καιρικές συνθήκες επρόκειτο να επιδεινωθούν και φοβόταν πως μια νέα χιονόπτωση θα μπορούσε να κλείσει ολοκληρωτικά το άνοιγμα της κοιλότητας.

Παρά τον φόβο και τον πόνο, προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

«Όσο ήμουν ζωντανός, υπήρχε μια πιθανότητα», δήλωσε αργότερα, περιγράφοντας την αποφασιστικότητά του να αντέξει μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι φωνές μέσα από τον πάγο

Η εξαφάνιση του σκιέρ έγινε αντιληπτή όταν οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Το βράδυ της Κυριακής ειδοποίησαν τις Αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην περιοχή Haute-Maurienne.

Περίπου 30 διασώστες, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι και τρία ελικόπτερα συμμετείχαν στις έρευνες.

Οι δύσκολες καιρικές συνθήκες και ο κίνδυνος νέων χιονοστιβάδων περιόρισαν τις δυνατότητες των ομάδων, που αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί της Δευτέρας, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν ξανά.

Οι διασώστες εντόπισαν αρχικά ίχνη της χιονοστιβάδας και στη συνέχεια προσωπικά αντικείμενα του αγνοουμένου, μεταξύ των οποίων ένα πέδιλο και ένα σακίδιο.

Οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανός θεωρούνταν εξαιρετικά περιορισμένες.

«Βρίσκαμε σταδιακά ένα πέδιλο, ένα σακίδιο. Ξέραμε ότι ήταν από κάτω, αλλά δεν πιστεύαμε ότι θα τον βρίσκαμε ζωντανό», δήλωσε ο ταγματάρχης Γιοάν Αμπερέ, στέλεχος της ορεινής ομάδας διάσωσης.

Έπειτα από περίπου πέντε ώρες επίμονης απομάκρυνσης χιονιού, οι διασώστες άκουσαν μια ανθρώπινη φωνή να έρχεται μέσα από τη σχισμή.

Ήταν ο 39χρονος, που παρέμενε συνειδητός παρά την εξάντληση και την υποθερμία.

Με ειδικό εξοπλισμό και σχοινιά, οι ομάδες κατάφεραν να τον ανασύρουν και να τον μεταφέρουν με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ.

«Νόμιζαν ότι είχα πεθάνει» – Η συγκινητική επανένωση με την οικογένειά του

Η διάσωση προκάλεσε τεράστια ανακούφιση στους συγγενείς του 39χρονου, οι οποίοι είχαν περάσει πολλές ώρες αγωνίας χωρίς να γνωρίζουν εάν ήταν ζωντανός.

Ο ίδιος, μιλώντας από το νοσοκομείο, περιέγραψε τη συγκίνηση της επανένωσης με τη σύντροφό του και τους παππούδες του.

«Κάποια στιγμή πίστεψαν ότι είχα πεθάνει», ανέφερε.

Η γιαγιά του παραδέχθηκε πως η αναμονή ήταν αφόρητη, καθώς η οικογένεια φοβόταν το χειρότερο.

Ο σκιέρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα στο μηριαίο οστό και αντιμετωπίστηκε για κρυοπαγήματα. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάστασή του επέτρεπε στους γιατρούς να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να πάρει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες.

Παρά την περιπέτειά του, ο 39χρονος δήλωσε ότι εξακολουθεί να αγαπά το βουνό και επιθυμεί να επιστρέψει στις ορεινές δραστηριότητες όταν αναρρώσει.

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