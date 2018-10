Συναγερμός για τον κυκλώνα της δεκαετίας: Ο «Μάικλ» θα φέρει «βιβλική καταστροφή» στη Φλόριντα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν από τις αρχές να φύγουν από τις παράκτιες περιοχές σε εννέα κομητείες, τη στιγμή που κυκλώνας Μάικλ θα ενισχυθεί περαιτέρω και θα βρίσκεται σχεδόν στην Κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον όταν φθάσει στο Πάνχαντλ ή στο Μπιγκ Μπεντ της Πολιτείας της Φλόριντας, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Ο κυκλώνας θα «εξασθενίσει» αφού φθάσει πάνω από τη γη, κινούμενος «κατά μήκος των νοτιοανατολικών ΗΠΑ», σύμφωνα με το NHC.

Δείτε την πορεία του κυκλώνα LIVE:

Πρόκειται ίσως για την ισχυρότερη καταιγίδα που θα πλήξει το βορειοδυτικό τμήμα της αμερικανικής πολιτείας εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια.

«Ο κυκλώνας Μάικλ είναι καταιγίδα-τέρας και γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνος. Σε 12 ώρες θα δούμε τις επιπτώσεις του» δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρικ Σκοτ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου. «Τώρα είναι η στιγμή να λάβουμε μέτρα».

Ο Ρικ Σκοτ προειδοποίησε επίσης για το ενδεχόμενο κυμάτων θυέλλης ύψους έως 3,7 μέτρων και ανέμων η ταχύτητα των οποίων θα μπορούσε να φθάσει τα 177χλμ/ώρα.

WCK Food First Responders are on the ground in Panama City, Florida preparing to support #HurricaneMichael relief efforts as we did for #Florence. Although it is fast moving, Michael may be the strongest storm to hit here in 13 years. More updates soon! #ChefsForFlorida pic.twitter.com/BUeU2S6ImH