Τραγωδία στην Κύπρο: Σκοτώθηκε 4χρονο αγοράκι πέφτοντας από τον 6ο όροφο

Δεν τα κατάφερε το 4χρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά, πέφτοντας από τον 6ο όροφο κτηρίου στη Λευκωσία.

Το παιδί με καταγωγή από τη Νέα Γουινέα, βρισκόταν στην Έγκωμη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έπεσε από το παράθυρο του 6ου ορόφου, το απόγευμα του Σαββάτου.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο βρίσκεται και η Αστυνομία που διεξάγει εξετάσεις για τις συνθήκες της πτώσης του παιδιού.