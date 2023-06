Survivor All Star: Έκτακτη αλλαγή την Κυριακή – Τι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα

Το Survivor All Star κάνει ένα μικρό break και επανέρχεται από Δευτέρα 5 Ιουνίου

Στην τελική ευθεία μπαίνει το «Survivor All Star» με τη μεγάλη βραδιά να έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιουλίου. Το ριάλιτι επιβίωσης θα κάνει, βέβαια, ένα μικρό διάλειμμα και θα απουσιάσει από τον προγραμματισμό του ΣΚΑΪ την Κυριακή λόγω του τριημέρου.

Από Δευτέρα 5 Ιουνίου θα βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις, με την αγωνία να κορυφώνεται. Οι δύο ομάδες ρίχνονται στον στίβο μάχης για την πρώτη ασυλία, με τους Κόκκινους να χάνουν και να οδηγούνται στο συμβούλιο του νησιού. Πρώτος υποψήφιος θα βγει ο Κωνσταντίνος Βασάλος, καθώς αγωνιστικά είναι ο πιο αδύναμος.

Πλέον, οι διάσημοι είναι μόνο τέσσερις. Μαριαλένα, Σάκης, Μελίνα και Κωνσταντίνος εμφανίζονται αποδυναμωμένοι μετά την αποχώρηση του Τάκη Καραγκούνια.

«Είναι μια αποχώρηση η οποία έχει ξεχωριστή σημασία. Αυτή τη στιγμή είστε 11 άτομα εδώ μέσα. Μετά από αυτή την αποχώρηση θα έχουμε φτάσει στη δεκάδα του Survivor All Star. 38 άτομα πέρασαν από το Survivor All Star και θα έχουν μείνει πλέον οι 10 που θα προχωρήσουν στην τελική ευθεία. Ήρθε η ώρα λοιπόν να περάσουμε στην ανακοίνωση. Ο παίκτης ή η παίκτρια που αποχωρεί απόψε από το Survivor All Star είναι ο Τάκης Καραγκούνιας», είπε στο χθεσινό επεισόδιο ο Γιώργος Λιανός με τον Νίκο Μπάρτζη να πανηγυρίζει για την αποχώρηση του Τάκη. «Χαίρομαι, Γιώργο, γιατί χάρηκε ο Νίκος Μπάρτζης! Δεν θέλω να συνεχίσω τίποτα άλλο. Τώρα χάρηκε και ο Μπόγδανος αλλά αυτός δεν το έδειξε, δεν πειράζει», σχολίασε ο Καραγκούνιας.

Να σημειωθεί ότι σύντομα θα δούμε το παιχνίδι να γίνεται ατομικό. Στα μέσα Ιουνίου, οι Survivors θα διαγωνίζονται για τον εαυτό τους και μόνο καθώς θα βρίσκονται μία ανάσα από τον μεγάλο τελικό.