Το outfit της πριγκίπισσας Σαρλότ το Πάσχα ήταν πολλά περισσότερα από μία καλοντυμένη εμφάνιση

Οι συμβολισμοί και τα «μηνύματα» πίσω από την εμφάνιση της κόρης του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον

Ανθή Κουρεντζή

Η πριγκίπισσα Σαρλότ, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Λούις / AP

Η πριγκίπισσα Σαρλότ απέδειξε για ακόμη μία φορά πως, παρά το νεαρό της ηλικίας της, ξέρει ήδη πολύ καλά πώς να υπηρετεί το royal style με διακριτικότητα, συνέπεια και ξεκάθαρο συμβολισμό.

Η 10χρονη πριγκίπισσα συνόδευσε την οικογένειά της στη λειτουργία του Πάσχα στο St. George’s Chapel, σηματοδοτώντας την πρώτη πασχαλινή δημόσια εμφάνιση της οικογένειας της Ουαλίας από το 2023.

Και μπορεί το βλέμμα πολλών να στράφηκε στην πριγκίπισσα της Ουαλία, Κέιτ Μίντλετον, όμως η μικρή Σαρλότ ήταν εκείνη που έκλεψε αθόρυβα τις εντυπώσεις μέσα από ένα look γεμάτο βασιλικό συμβολισμό.

Η πριγκίπισσα Σαρλότ, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Λούις / AP

Το outfit της Σαρλότ ήταν μια μικρή άσκηση royal styling

Κάτω από ένα bespoke παλτό της Catherine Walker σε oatmeal απόχρωση με σοκολατί βελούδινες λεπτομέρειες, η Σαρλότ φόρεσε ένα αέρινο, παστέλ γαλάζιο πλισέ φόρεμα από Self-Portrait με φιόγκο στον λαιμό — ένα κομμάτι που ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στο παιδικό ρομαντισμό και την βασιλική αισθητική.

Το look ολοκληρώθηκε με καφέ φλατ μπαλαρίνες από Tory Burch, το ίδιο ακριβώς ζευγάρι που είχε φορέσει και στην οικογενειακή χριστουγεννιάτικη εμφάνιση στο Sandringham Estate πέρυσι.

Και το παλτό της, επίσης, δεν ήταν καινούργιο: είχε ξαναφορεθεί σε εκείνη την ίδια εμφάνιση του Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμη και οι νεότερες royals υιοθετούν πλέον με φυσικότητα τη λογική του «rewear with purpose».

Η πριγκίπισσα Σαρλότ / AP

Το πιο σημαντικό στοιχείο, όμως, ήταν το χρώμα

Η πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια της εμφάνισής της δεν ήταν ούτε το πατρόν ούτε το layering. Ήταν το γαλάζιο.

Η συγκεκριμένη απόχρωση δεν επιλέχθηκε τυχαία. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει συνδέσει εδώ και χρόνια το Πάσχα με το μπλε, επιλέγοντάς το σε αρκετές αντίστοιχες εμφανίσεις της — μεταξύ άλλων το 2019, το 2022 και το 2023. Μάλιστα, στην πρώτη από αυτές, η Σαρλότ είχε εμφανιστεί με παστέλ μπλε, στις ίδιες αποχρώσεις με τη μητέρα της.

O πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λούις / AP

Αυτή τη φορά, ωστόσο, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε να αλλάξει κατεύθυνση αισθητικά, εμφανιζόμενη με ένα κρεμ midi φόρεμα από Self-Portrait, το οποίο είχε ξαναφορέσει το 2022. Το συνδύασε με γόβες Ralph Lauren, τσάντα DeMellier σε βαθύ toffee, τα μαργαριταρένια σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ II από το Μπαχρέιν και καπέλο της Juliette Botterill.

Το λευκό της Κέιτ ερμηνεύτηκε ως ένα ισχυρό σύμβολο ανανέωσης και επανεκκίνησης, έπειτα από την απουσία της από την πασχαλινή λειτουργία για δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες και αργότερα ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε ύφεση.

Και ακριβώς εκεί, η Σαρλότ φάνηκε να κρατά ήσυχα αλλά ουσιαστικά τη «γαλάζια» οικογενειακή παράδοση.

Η πριγκίπισσα Σαρλότ, η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Λούις / AP

Γιατί το μπλε λέει πολλά περισσότερα απ’ όσα φαίνονται

Σύμφωνα με την ιστορικό μόδας Rosie Harte, το μπλε λειτουργεί διαχρονικά ως μια πιο «εύπεπτη» εκδοχή των κλασικών βασιλικών χρωμάτων.

Όπως εξηγεί στο βιβλίο της «The Royal Wardrobe», το μπλε θεωρείται:

  • λιγότερο επιθετικό από το κόκκινο
  • πιο σύγχρονο
  • και σαφώς πιο συντηρητικό από το μοβ

Με άλλα λόγια, είναι το ιδανικό χρώμα για μια βασιλική οικογένεια που θέλει να εκπέμπει ηρεμία και σταθερότητα, χωρίς να δείχνει προσκολλημένη στο παρελθόν.

Η πριγκίπισσα Σαρλότ, η Κέιτ Μίντλετον, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ και ο πρίγκιπας Λούις / AP

Παράλληλα, συνδέει τη μικρή πριγκίπισσα με μια μακρά γραμμή royal γυναικών — από την βασίλισσα Mary μέχρι τη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ που συχνά εμφανίζονταν συντονισμένες με τις κόρες τους σε απαλά μπλε.

Ο royal photographer Chris Jackson, ο οποίος έχει παρακολουθήσει για χρόνια την εξέλιξη των παιδιών της οικογένειας της Ουαλίας, έχει περιγράψει την Σαρλότ ως ένα παιδί με εντυπωσιακή αυτοκυριαρχία και φυσική άνεση μπροστά στον φακό.

Μάλιστα, την έχει χαρακτηρίσει και ως μια «mini Κέιτ» — και η εμφάνισή της αυτή την Κυριακή μόνο τυχαία δεν ήρθε να ενισχύσει αυτή την εντύπωση.

