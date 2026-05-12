Eurovision 2026: Τουρκάλα φαν εμφανίστηκε με ελληνική σημαία και στηρίζει Akyla

Στη Eurovision 2026 στη Βιέννη βρίσκεται μία γνώριμη... eurofan, η οποία το 2024 είχε γίνει viral για τη στήριξή της στη Μαρίνα Σάττι. Φέτος, η Cansu επανέρχεται, στηρίζοντας Akyla, έχοντας ζωγραφίσει μέχρι και την ελληνική σημαία στα νύχια της!

Μιλώντας στην κάμερα του Star.gr εξήγησε γιατί αισθάνεται τόσο κοντά στην Ελλάδα: «Η ατμόσφαιρα του τραγουδιού της Μαρίνας Σάττι ήταν υπέροχη. Ένιωσα ότι ένωνε όλα τα Βαλκάνια μαζί και αυτό μου άρεσε πολύ. Επίσης τη συμπαθώ και ως προσωπικότητα».

Η ίδια τόνισε πως, παρότι η Τουρκία δε συμμετέχει πλέον στη Eurovision, νιώθει ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα. «Είμαστε πολύ κοντά σαν λαοί και γι’ αυτό αισθάνομαι τόσο κοντά στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στον Akyla και το Ferto, μίλησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό, λέγοντας ότι «μου αρέσει πολύ και το νόημα του τραγουδιού. Είναι πολύ συναισθηματικό. Λατρεύω ιδιαίτερα το κομμάτι που αναφέρεται στη μητέρα. Πιστεύω ότι έχει τεράστια ευκαιρία να κερδίσει. Ελπίζω του χρόνου να πάμε στην Αθήνα! Το χρειαζόμαστε πραγματικά».

Η νεαρή fan αποκάλυψε επίσης πως θα στηρίξει έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή στον αποψινό Α’ Ημιτελικό. «Ζω στη Γερμανία και θα ψηφίσω σίγουρα 10 φορές!», είπε γελώντας στην κάμερα.

