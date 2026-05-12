Eurovision 2026 - Α' ημιτελικός: Πώς θα γίνει η ψηφοφορία - Τι ισχύει για τους Έλληνες

Η μεγάλη βραδιά του Α' Ημιτελικού της Eurovision στη Βιέννη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η αγωνία κορυφώνεται για το ποιες χώρες θα καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις των χωρών, οι γραμμές θα ανοίξουν και μπορείτε να ψηφίσετε με τους εξής τρόπους:

Μέσω SMS : Στέλνετε τον κωδικό της χώρας που επιθυμείτε (π.χ. 01, 05, 12) στο 54222.

Μέσω τηλεφώνου : Καλέστε στο 901 901 4ΧΧΧ (προσθέτοντας στο τέλος τον διψήφιο κωδικό της χώρας).

Μέσω του Eurovision App : Η επίσημη εφαρμογή σας επιτρέπει να ψηφίσετε γρήγορα, ανακατευθύνοντάς σας στην υπηρεσία SMS ή στην online πλατφόρμα.

Online στο esc.vote: Μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, για όσους προτιμούν την ψηφιακή οδό.

Η νέα αυστηρή αλλαγή: Το όριο των 10 ψήφων

Προσοχή! Από φέτος, η EBU μείωσε το ανώτατο όριο ψήφων. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια μπορούσατε να στείλετε έως 20 ψήφους, πλέον το όριο είναι 10 ψήφοι ανά μέσο πληρωμής.

Τι ισχύει για τους Έλληνες

Βάσει των κανονισμών, οι θεατές που βρίσκονται στην Ελλάδα δεν μπορούν να ψηφίσουν την ελληνική συμμετοχή. Μπορείτε όμως να ψηφίσετε οποιαδήποτε άλλη χώρα συμμετέχει στον αποψινό ημιτελικό.

Αν βρίσκεστε σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, πλην της Ελλάδας, μπορείτε να ψηφίσετε κανονικά τη συμμετοχή του Akyla.

Μπορείτε να στηρίξετε την ελληνική συμμετοχή και αν ζείτε στη Γερμανία ή την Ιταλία που εμφανίζονται σήμερα, αλλα περνούν κατευθείαν στον τελικό, καθώς και αν ζείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, ακόμα και δεν συμμετέχει στη Eurovision, μπαίνοντας στο esc.vote.

