Πατέρας για πρώτη φορά ο Apon

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς εκτυλίχθηκε στα Mad Video Music Awards, το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου, όταν ο Apon ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του καλύτερου pop καλλιτέχνη.

Ο τραγουδιστής ευχαρίστησε το κοινό για την στήριξη που του δείχνει όλα αυτά τα χρόνια και αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά, καθώς η σύντροφός του, με την οποία είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, περιμένει το πρώτο τους παιδί.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Apon είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση του, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο πλευρό της συντρόφου του και τονίζοντας πως οι δυνατοί δεσμοί απαιτούν επιμονή, υποχωρήσεις και προσπάθεια.

«Η μεγαλύτερή μου σχέση, αυτή που έχω τώρα. Τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι… όπως στις ταινίες. Οι ταινίες δείχνουν πάντα, ας πούμε, την όμορφη πτυχή του έρωτα. Ας πούμε για αυτές που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τις αμερικανιές, στο Hollywood κι όλα αυτά. Το πρώτο ραντεβού… χωρίζουμε, τα ξαναβρίσκουμε, κι όλα αυτά. Δε σου δείχνει, όμως, και την πραγματική πτυχή του έρωτα και μιας σχέσης. Και πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν έρχονται τα δύσκολα – και γι’ αυτό νομίζω υπάρχει κι ένα θέμα κοινωνικό μετά, τόσα διαζύγια και με όλα αυτά τα παρατάμε. Δεν έχουμε μάθει να κάνουμε υποχωρήσεις, ούτε να επιμένουμε και να το φτιάχνουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, σίγουρα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης