Τηλεθέαση: Σαρωτικό «Να μ’αγαπάς» - Τι ποσοστά έκανε ο τελικός του «MasterChef»

Snapshot Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 30,5% τηλεθέαση στο σύνολο και 23,8% στο δυναμικό κοινό.

Ο τελικός του «MasterChef» στο STAR είχε 14,1% τηλεθέαση στο σύνολο και 13,9% στο κοινό 18

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Το φινάλε του σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA σημείωσε 18,7% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό.

Ο αγώνας Μουντιάλ Εκουαδόρ

Γερμανία στην ΕΡΤ2 κατέγραψε 17% τηλεθέαση στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό.

Η σειρά «Το σόι σου» είχε 23,7% τηλεθέαση στο σύνολο και 28,5% στο κοινό 18

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Το βράδυ της Πέμπτης, σειρές και «MasterChef» διασταύρωσαν τα ξίφη τους

για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Πρωταγωνιστής ήταν και το Μουντιάλ,

τους αγωνές του οποίου μεταδίδει η ΕΡΤ2.



Χαρακτηριστικά, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» του

ALPHA σημείωσε 30,5% στο σύνολο και 23,8% στο δυναμικό κοινό. «Το σόι

σου» , που πήρε το lead in, κατέγραψε 23,7% στο σύνολο και 28,5% στους

τηλεθεατές 18-54. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ολοκλήρωσε τη βραδιά

μυθοπλασίας στον ALPHA, συγκέντρωσε 12,1% και 9,7% αντίστοιχα.



Ο μεγάλος τελικός του «MasterChef», στο STAR, κράτησε παρέα στο 14,1%

του συνόλου και στο 13,9% των τηλεθεατών 18-54.



Στο MEGA, το φινάλε του σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» σημείωσε 18,7% στο

σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη

σκυτάλη, έκανε 17% και 11,8% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ2, ο αγώνας

Εκουαδόρ-Γερμανία σημείωσε 17% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό.

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