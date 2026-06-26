Τηλεθέαση: Σαρωτικό «Να μ’αγαπάς» - Τι ποσοστά έκανε ο τελικός του «MasterChef»
Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για το βράδυ της Πέμπτης
Snapshot
- Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» σημείωσε 30,5% τηλεθέαση στο σύνολο και 23,8% στο δυναμικό κοινό.
- Ο τελικός του «MasterChef» στο STAR είχε 14,1% τηλεθέαση στο σύνολο και 13,9% στο κοινό 18
- 54.
- Το φινάλε του σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» στο MEGA σημείωσε 18,7% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό.
- Ο αγώνας Μουντιάλ Εκουαδόρ
- Γερμανία στην ΕΡΤ2 κατέγραψε 17% τηλεθέαση στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό.
- Η σειρά «Το σόι σου» είχε 23,7% τηλεθέαση στο σύνολο και 28,5% στο κοινό 18
- 54.
Το βράδυ της Πέμπτης, σειρές και «MasterChef» διασταύρωσαν τα ξίφη τους
για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση. Πρωταγωνιστής ήταν και το Μουντιάλ,
τους αγωνές του οποίου μεταδίδει η ΕΡΤ2.
Χαρακτηριστικά, το τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Να μ’αγαπάς» του
ALPHA σημείωσε 30,5% στο σύνολο και 23,8% στο δυναμικό κοινό. «Το σόι
σου» , που πήρε το lead in, κατέγραψε 23,7% στο σύνολο και 28,5% στους
τηλεθεατές 18-54. «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ολοκλήρωσε τη βραδιά
μυθοπλασίας στον ALPHA, συγκέντρωσε 12,1% και 9,7% αντίστοιχα.
Ο μεγάλος τελικός του «MasterChef», στο STAR, κράτησε παρέα στο 14,1%
του συνόλου και στο 13,9% των τηλεθεατών 18-54.
Στο MEGA, το φινάλε του σίριαλ «Μια νύχτα μόνο» σημείωσε 18,7% στο
σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη
σκυτάλη, έκανε 17% και 11,8% αντίστοιχα. Στην ΕΡΤ2, ο αγώνας
Εκουαδόρ-Γερμανία σημείωσε 17% στο σύνολο και 17,4% στο δυναμικό κοινό.