Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

Σε 161.000 ανέρχονται οι πολίτες που επισκέφτηκαν, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες λειτουργίας, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr. Η μεγάλη ανταπόκριση, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι άκρως ενδεικτική του ενδιαφέροντος για τα νέα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μέσω της πλατφόρμας, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να υπολογίσουν το ακριβές όφελος που θα έχουν στο εισόδημά τους από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Τα μέτρα, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, στοχεύουν στη μεσαία τάξη, στους νέους, στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους συνταξιούχους.

Υπολογισμός σε δευτερόλεπτα με απόλυτη ασφάλεια

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτη και ασφαλής, χωρίς να απαιτείται η χρήση προσωπικών δεδομένων:

Δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των χρηστών.

Δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που εισάγονται.

Δεν κάνει χρήση cookies .

Είναι πλήρως προσβάσιμη από υπολογιστή, tablet ή κινητό.

Εισάγοντας μερικά βασικά στοιχεία, οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ του «Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος» και του «Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου».

Στον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος, ο φορολογούμενος εισάγει στοιχεία για τον ίδιο/την ίδια και τον/την σύζυγο (είδος απασχόλησης, φορολογητέο εισόδημα, αριθμό και έτος γέννησης παιδιών). Η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα για τα έτη 2025 και 2026:

Το φορολογητέο εισόδημα και τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση.

Το καθαρό ποσό που προκύπτει.

Το ετήσιο ατομικό και το οικογενειακό όφελος σε ξεχωριστή στήλη.

Αντίστοιχα, στον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου (για τους εκμισθωτές), εισάγεται το μηνιαίο μίσθωμα και η εφαρμογή υπολογίζει τη διαφορά φόρου μεταξύ του 2025 και του 2026, καθώς και τη ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Παραδείγματα οφέλους - Νέοι και οικογένειες στο επίκεντρο

Αξιωματούχοι του υπουργείου τονίζουν ότι τα μέτρα αντικατοπτρίζουν τη στόχευση στους νέους και στην οικογένεια. Ενδεικτικά παραδείγματα οφέλους περιλαμβάνουν:

Μισθωτός κάτω των 25 ετών με εισόδημα 16.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 1.523 ευρώ .

Πολύτεκνη οικογένεια (3 τέκνα) με συνολικό εισόδημα 74.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 4.480 ευρώ (373 ευρώ/μήνα).

Πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα) με συνολικό εισόδημα 75.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 8.620 ευρώ (718 ευρώ/μήνα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει μια δεύτερη πλατφόρμα που θα αντλεί αυτόματα τα φορολογικά στοιχεία των πολιτών, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς.

