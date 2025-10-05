Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

Οι μειώσεις φόρου που ισχύουν από το 2026 ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών για μισθωτούς - Η μεταρρύθμιση στοχεύει σε οικογένειες, νέους και μεσαία τάξη - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε 161.000 ανέρχονται οι πολίτες που επισκέφτηκαν, μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες λειτουργίας, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα www.taxcalc2025.minfin.gr. Η μεγάλη ανταπόκριση, σύμφωνα με στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι άκρως ενδεικτική του ενδιαφέροντος για τα νέα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Μέσω της πλατφόρμας, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου, οι φορολογούμενοι μπορούν εύκολα και γρήγορα να υπολογίσουν το ακριβές όφελος που θα έχουν στο εισόδημά τους από τη φορολογική μεταρρύθμιση. Τα μέτρα, όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, στοχεύουν στη μεσαία τάξη, στους νέους, στους μισθωτούς, στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και στους συνταξιούχους.

Υπολογισμός σε δευτερόλεπτα με απόλυτη ασφάλεια

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτη και ασφαλής, χωρίς να απαιτείται η χρήση προσωπικών δεδομένων:

  • Δεν χρησιμοποιεί φορολογικά δεδομένα των χρηστών.

  • Δεν αποθηκεύει τα στοιχεία που εισάγονται.

  • Δεν κάνει χρήση cookies.

  • Είναι πλήρως προσβάσιμη από υπολογιστή, tablet ή κινητό.

Εισάγοντας μερικά βασικά στοιχεία, οι πολίτες μπορούν να διαπιστώσουν με σχετική ακρίβεια τις μειώσεις στη φορολογία που θα ισχύσουν από το 2026. Για τους μισθωτούς, οι μειώσεις αυτές ισοδυναμούν με αυξήσεις μισθών από τον Ιανουάριο του νέου έτους, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το όφελος θα αποτυπωθεί το 2027.

Πώς λειτουργεί ο υπολογιστής

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ του «Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος» και του «Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου».

Στον Υπολογιστή Φόρου Εισοδήματος, ο φορολογούμενος εισάγει στοιχεία για τον ίδιο/την ίδια και τον/την σύζυγο (είδος απασχόλησης, φορολογητέο εισόδημα, αριθμό και έτος γέννησης παιδιών). Η εφαρμογή εμφανίζει αυτόματα για τα έτη 2025 και 2026:

  • Το φορολογητέο εισόδημα και τον τελικό φόρο κλίμακας μετά την έκπτωση.

  • Το καθαρό ποσό που προκύπτει.

  • Το ετήσιο ατομικό και το οικογενειακό όφελος σε ξεχωριστή στήλη.

Αντίστοιχα, στον Υπολογιστή Φόρου Ενοικίου (για τους εκμισθωτές), εισάγεται το μηνιαίο μίσθωμα και η εφαρμογή υπολογίζει τη διαφορά φόρου μεταξύ του 2025 και του 2026, καθώς και τη ποσοστιαία μείωση του φόρου.

Παραδείγματα οφέλους - Νέοι και οικογένειες στο επίκεντρο

Αξιωματούχοι του υπουργείου τονίζουν ότι τα μέτρα αντικατοπτρίζουν τη στόχευση στους νέους και στην οικογένεια. Ενδεικτικά παραδείγματα οφέλους περιλαμβάνουν:

  • Μισθωτός κάτω των 25 ετών με εισόδημα 16.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 1.523 ευρώ.

  • Πολύτεκνη οικογένεια (3 τέκνα) με συνολικό εισόδημα 74.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 4.480 ευρώ (373 ευρώ/μήνα).

  • Πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα) με συνολικό εισόδημα 75.000 ευρώ: Ετήσιο όφελος 8.620 ευρώ (718 ευρώ/μήνα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου τον Οκτώβριο, η ΑΑΔΕ θα δημιουργήσει μια δεύτερη πλατφόρμα που θα αντλεί αυτόματα τα φορολογικά στοιχεία των πολιτών, εξασφαλίζοντας ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κρίσιμη στροφή» στη Super League - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Σε αγώνα δρόμου για τις προσλήψεις του 2026

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

09:24LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Καλλονή και στην καστανή «version» της - Το νέο look που θύμισε Ντακότα Τζόνσον

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πυρετός» υπολογισμών στο Taxcalc2025: Πάνω από 160.000 πολίτες «μέτρησαν» το όφελός τους από τα νέα φορολογικά μέτρα

09:07ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο του lockdown», λέει ο Χρήστος Κέλλας

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Μία ανάσα ξεκούρασης: Οι κατασκηνώσεις του υπουργείου Παιδείας υποδέχονται πυροσβέστες από όλη την Ελλάδα

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

08:32LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Το πιο δύσκολο είναι να κλείσει η πόρτα και να μείνεις με τον εαυτό σου»

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Προκαλεί ο Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Αναπνέει καλύτερα το Λονδίνο - Ιστορική νίκη στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Xiaomi: Μαθαίνει από τους κορυφαίους και το παραδέχεται

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Πατέρας και γιος Sainz οδηγούν το θηριώδες Ford Raptor T1+

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «πράσινη» στροφή του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ και η «γραμμή Δούκα»

07:19LIFESTYLE

Μίμης Πλέσσας: «Σταμάτησαν του ρολογιού οι δείκτες» - Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ ένα χρόνο μετά τον θάνατο του σπουδαίου μουσικοσυνθέτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία στην Αθήνα με δυνατές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Χάλκινο μετάλλιο για τον Κίμωνα Ρακόπουλο: Πήδηξε από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου

08:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 500.000 επικουρικές - Τι ποσά θα λάβουν οι συνταξιούχοι

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

08:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ενεργοποιείται το αυστηρό πλαίσιο – Πάνω από το 5% των καταλυμάτων εκτός αγοράς

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: «Έλεος με τα fake news» απαντά για τα εισιτήρια με τους Boston Celtics, τα ποπ κορν και την κόκα κόλα του πρωθυπουργού

07:53LIFESTYLE

Έφη Θώδη: «Άι σαπέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ» - Viral το νέο της τραγούδι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της στο Λονδίνο

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:42LIFESTYLE

Ρόμπι Γουίλιαμς: Η Τουρκία τον αποκαλεί «σιωνιστή» – Ακυρώθηκε η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Μαρκλ: Έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με δημιουργία «Balenciaga» - Εικόνες

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ