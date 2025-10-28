Χρυσός: Πτωτική πορεία και χαμηλό τριών εβδομάδων – «Μην πτοείστε», προειδοποιούν οι ειδικοί

Ο χρυσός συνέχισε πτωτικά την Τρίτη (28/10), υποχωρώντας κατά περισσότερο από 2% και διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 3.900 δολάρια / ουγγιά, σηματοδοτώντας το χαμηλότερο επίπεδο σε τρεις εβδομάδες.

Η πτώση έρχεται καθώς οι επενδυτές στρέφονται ξανά σε ασφαλή καταφύγια, εν μέσω ανανεωμένης αισιοδοξίας για μία πιθανή εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Οι συνομιλίες του Σαββατοκύριακου στη Μαλαισία οδήγησαν σε μία συμφωνία – πλαίσιο για τους δασμούς και βασικά οικονομικά ζητήματα, με τους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ να αναμένεται να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία αργότερα αυτήν την εβδομάδα, στη Νότια Κορέα.

Η πρόσφατη υποχώρηση σηματοδοτεί μία αξιοσημείωτη τεχνική μετατόπιση έπειτα από ένα ανοδικό «ράλι» που ανέβασε την αξία του χρυσού σχεδόν κατά 50% εφέτος.

Η πρόσφατη αδυναμία του χρυσού αντανακλά μία ευρύτερη εναλλαγή από τα αμυντικά περιουσιακά στοιχεία καθώς οι αντιλήψεις για τον γεωπολιτικό κίνδυνο υποχωρούν. Η συμφωνία – πλαίσιο ανάμεσα στις δύο ισχυρές οικονομίες έχει βελτιώσει το κλίμα στις μετοχές και έχει μειώσει τη ζήτηση για μέσα αντιστάθμισης κινδύνου όπως ο χρυσός.

Εντωμεταξύ, άπαντες κινούνται ξανά στους ρυθμούς της επερχόμενης συνεδρίασης της Fed. Οι αγορές αναμένουν ευρέως μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης μετά την έκθεση για τον πληθωρισμό της περασμένης εβδομάδας, η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της υποχώρησης του χρυσού.

Η απόδοση του χρυσού το τρέχον έτος συνεχίζει να αντικατοπτρίζει τον διττό του ρόλο ως αντιστάθμισης του πληθωρισμού και γεωπολιτικού βαρόμετρου, σύμφωνα με αναλυτές, ενώ, ο συνδυασμός των παγκόσμιων τάσεων διαφοροποίησης και ενός δυνητικά ηπιότερου περιβάλλοντος στην αξία του δολαρίου θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέταλλο να ανακτήσει τη δυναμική του μόλις έρθουν οι ανακοινώσεις.