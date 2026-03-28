Πληρωμές από e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Τα ποσά που θα καταβληθούν μέχρι τις 3 Απριλίου (2)

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, προγραμματίζονται οι πληρωμές συνολικά 94.232.000 ευρώ σε 123.391 δικαιούχους, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τι πληρώνουν ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 3 Απριλίου

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση καλύπτει συντάξεις, επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης, ενισχύοντας σημαντικά τα οικονομικά των ωφελούμενων.

Στις 31 Μαρτίου, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει προκαταβολές συντάξεων ύψους 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για τον μήνα Απρίλιο. Στις 2 Απριλίου, 14.800.000 ευρώ θα διατεθούν σε 34.000 δικαιούχους για διάφορα επιδόματα, μεταξύ των οποίων επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, καθώς και παροχές για ασθένειες και ατυχήματα. Την ίδια μέρα, 298.000 ευρώ θα δοθούν σε 340 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ. Επιπλέον, μεταξύ 30 Μαρτίου και 3 Απριλίου, προγραμματίζονται εφάπαξ πληρωμές συνολικού ύψους 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα διαχειριστεί πληρωμές 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές. Σε 15.000 μητέρες θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19.000.000 ευρώ θα διατεθούν σε 18.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης. Τέλος, 84.000 ευρώ θα δοθούν σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Διαβάστε επίσης