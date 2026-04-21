Ο «χάρτης» της φοροδιαφυγής το 2025: Συνεργεία, ενοίκεια και υπηρεσίες υγείας οι «πρωταθλητές»

Στο 29,7% διαμορφώθηκε το ποσοστό παραβατικότητας στους ελέγχους της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής το 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,6 μονάδες σε σχέση με το 2024, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Αρχής.

Πάτρα και Πειραιάς είναι οι δύο περιοχές που καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ιδίως στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους (36,27% και 34,93% αντίστοιχα), ενώ σε επίπεδο περιφερειών, στη Δυτική Ελλάδα εντοπίστηκαν οι περισσότερες παραβάσεις και ακολουθούν: Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών αναδείχθηκαν «πρωταθλητές» στη φοροδιαφυγή με παραβατικότητα που φτάνει το 61% - ποσοστό που σημαίνει ότι σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις, φοροδιαφεύγουν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών με «επίδοση» 58,1%, και ακολούθησαν:

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης με 56,2%

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 54%

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 50,3%

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 40,8%

Χονδρικό εμπόριο 33,9%

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 32,4%

Καταλύματα 31,6%

Λιανικό εμπόριο 29,3%

Βιομηχανία τροφίμων 28,8%

Λοιποί γενικοί τομείς 19,1%.

Το 2025, με βάση τα στοιχεία διενεργήθηκαν 47.602 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης σε όλη την επικράτεια έναντι ετήσιου στόχου 25.400 ελέγχων.

Το 2024 είχαν πραγματοποιηθεί 56.654 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι. Παρά το γεγονός ότι οι έλεγχοι ήταν λιγότεροι το 2025 από το 2024, η παραβατικότητα αυξήθηκε στο 29,7%.

Το πλήθος των ελέγχων με εντοπισμό παράβασης ανήλθε σε 11.146, ενώ το συνολικό πλήθος των παραβάσεων που εντοπίστηκαν έφθασε τις 178.718.

Οσον αφορά στον λεγόμενο «χάρτη» της φοροδιαφυγής, προκύπτει ότι διενεργήθηκαν συνολικά 37.493 έλεγχοι, εκ των οποίων 11.695 εντός και 25.798 εκτός έδρας, με την παραβατικότητα να διαμορφώνεται σε 25,31% και 31,77% αντίστοιχα.

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης διενήργησε τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ενώ οι Φορολογικές Περιφέρειες Πατρών και Πειραιά καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας, ιδίως στους εκτός χωρικής αρμοδιότητας ελέγχους (36,27% και 34,93% αντίστοιχα).

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζεται το υψηλότερο ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας (39,9%) σε 3.246 ελέγχους και ακολουθούν η Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην οποία πραγματοποιήθηκαν 3.680 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 39,6% αυτών, και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με το ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας να ανέρχεται σε 38,2% σε σύνολο 2.976 ελέγχων. Το χαμηλότερο ποσοστό παραβατικότητας (24,9%) εντοπίστηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 1.339 έλεγχοι.

Σε επίπεδο αριθμών, από το σύνολο των διενεργηθέντων μερικών επιτόπιων ελέγχων, 22.020 έγιναν σε επιχειρήσεις εστίασης και 11.149 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), με τη μέση εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 32,4% και 29,3%, αντίστοιχα.

Στο πλαίσιο επιβολής ποινών που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, εκτός από τα 3,1 δισ. ευρώ των φόρων και των προστίμων που καταλόγισε συνολικά η ΑΑΔΕ την περασμένη χρονιά, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων και στην επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης σε 293 επιχειρήσεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κυρώσεων αναστολής λειτουργίας επιβλήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης (40,44%), της φυτικής και ζωικής παραγωγής (33,68%), του λιανικού εμπορίου (9%), ενώ μόλις 16% σε λοιπούς κλάδους.

Διαβάστε επίσης