Χρέος: Η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα μέχρι το 2026 - Καμπανάκι για την Αυστρία

Η Ιταλία αναμένεται να γίνει η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη χρέους στην Ευρωζώνη, ξεπερνώντας την Ελλάδα έως το τέλος του 2026. Αυτό δείχνουν τόσο οι προβλέψεις της κυβέρνησης της Ρώμης όσο και οι πρόσφατες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής Kurier.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιταλικού οικονομικού και δημοσιονομικού σχεδίου (DFP), το δημόσιο χρέος της Ιταλίας προβλέπεται να αυξηθεί στο 138,6% του ΑΕΠ το 2026, από 137,1% το 2025.

Αντίθετα, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας (Public Debt Management Agency) εκτιμά ότι για την Ελλάδα, η οποία ήταν η προηγούμενη χώρα-σύμβολο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, το ποσοστό θα μειωθεί από 146,1% το 2025 στο 136,8% το επόμενο έτος. Παρόμοια τάση δίνει και η τελευταία οικονομική πρόβλεψη του ΔΝΤ, σύμφωνα με την οποία το 2026 το ιταλικό χρέος θα διαμορφωθεί στο 138,4% του ΑΕΠ και το ελληνικό στο 136,9%.

Αμφιβολίες για τα σχέδια της κυβέρνησης Μελόνι για μείωση του χρέους

Ο Ιταλός οικονομολόγος Τζιανπάολο Γκαλί υπενθύμισε σε άρθρο του ότι το ελληνικό χρέος το 2020 ανερχόταν στο 210% του ΑΕΠ. Από τότε, η χώρα έχει περάσει μια «πολύ γρήγορη διαδικασία προσαρμογής».

Μεταξύ 2020 και 2025, το πρωτογενές ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, από έλλειμμα άνω του 7% του ΑΕΠ σε πλεόνασμα 5%. Επιπλέον, η Ελλάδα κατέγραψε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,7% την περίοδο 2021–2025 μετά την πανδημία.

Το ιταλικό χρέος καταγράφει νέο ρεκόρ στην ευρωζώνη

Η ιταλική εποπτική αρχή προϋπολογισμού εξέφρασε πρόσφατα αμφιβολίες για τα σχέδια της κυβέρνησης στη Ρώμη σχετικά με τη μείωση του τεράστιου δημόσιου χρέους.

Η πρόεδρος της αρχής, Λίλια Καβαλάρι, δήλωσε ενώπιον βουλευτών ότι η σχεδιαζόμενη μείωση από το 2027 ενδέχεται να είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα σε κινδύνους όπως η αύξηση του ενεργειακού κόστους λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το δημοσιονομικό σχέδιο της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι προβλέπει ότι το χρέος θα αυξηθεί από 137,1% του ΑΕΠ το 2025 στο 138,6% το 2026 και στη συνέχεια θα μειωθεί σταδιακά στο 136,3% έως το 2029.

Πώς η Αυστρία κινδυνεύει να γίνει η νέα Ελλάδα

Το χρέος μιας χώρας μπορεί να έχει και μια θετική πλευρά, δηλαδή όταν το κράτος το χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει περιουσιακά στοιχεία, για παράδειγμα, κατασκευάζοντας σύγχρονες υποδομές.

Στην Αυστρία, αυτό έχει σημειώσει μόνο μερική επιτυχία. Η ισχυρή αύξηση του χρέους της Αυστρίας από το 2019 οφείλεται κυρίως στα χρόνια της κρίσης, από τον κορωνοϊό μέχρι το σοκ του πληθωρισμού.

Δεύτερον, υπάρχει το γεγονός ότι η Αυστρία διανύει τώρα το τρίτο έτος ύφεσης και βρίσκεται επίσης στο κάτω μέρος της κατάταξης της ΕΕ όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη.

Και τρίτον, ότι οι δαπάνες για την υγεία, την περίθαλψη και τις συντάξεις συνεχίζουν να αυξάνονται έντονα επειδή η κοινωνία γερνάει και οι σαρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής υλοποιηθεί.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κρατικές δαπάνες να υπερβαίνουν σημαντικά τα έσοδά της χρόνο με το χρόνο. Και λόγω αυτών των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, το συνολικό χρέος αυξάνεται επίσης σε ιλιγγιώδη ύψη, κάτι για το οποίο το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει προειδοποιήσει ρητά αυτές τις μέρες, παρά το πακέτο λιτότητας στον διετή προϋπολογισμό 2025/26.

Συγκεκριμένα, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, ο οποίος εκφράζει το δημόσιο χρέος σε σχέση με την οικονομική παραγωγή (ΑΕΠ), είναι ήδη πάνω από 80%. Και σύμφωνα με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 90% έως το 2029.

Σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, το επίπεδο χρέους της Αυστρίας απέχει πολύ από το να είναι εντυπωσιακό. Με σχεδόν 82% του ΑΕΠ, η Αυστρία κατατάσσεται ήδη στο χειρότερο τρίτο από τις 27 χώρες της ΕΕ από το 2024, κατατάσσοντάς την στην όγδοη θέση μεταξύ των πιο χρεωμένων χωρών της ΕΕ, πίσω από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία.

Και κατά κεφαλήν, δηλαδή, σε σχέση με το μέγεθος του πληθυσμού, η Αυστρία κατατάσσεται ήδη τέταρτη μεταξύ των χρεωμένων χωρών. Μόνο το Βέλγιο, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν συσσωρεύσει περισσότερο χρέος κατά κεφαλήν από την Αυστρία.

Παρά τον προϋπολογισμό λιτότητας: Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο προειδοποιεί για «ρεκόρ χρέους»

Επιπλέον, ενώ χώρες που αντιμετώπιζαν προβλήματα όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία κατάφεραν να μειώσουν το χρέος τους από το 2019 χάρη στην οικονομική ανάπτυξη και τα μέτρα λιτότητας, η Αυστρία κατέγραψε επίσης την τέταρτη υψηλότερη αύξηση του χρέους κατά κεφαλήν, σύμφωνα με υπολογισμούς της οικονομικά φιλελεύθερης Agenda Austria.

Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι από το 2019, το χρέος κατά κεφαλήν έχει αυξηθεί κατά 11.300 ευρώ, από περίπου 31.600 ευρώ σε περίπου 42.900 ευρώ.

Ο οικονομολόγος της Agenda και υποδιευθυντής Hanno Lorenz δήλωσε στην αυστριακή KURIER: «Η κυβέρνηση αρέσκεται να επαινεί τον εαυτό της για το πακέτο λιτότητας. Αλλά ούτε η προηγούμενη ούτε η τρέχουσα κυβέρνηση εξοικονόμησαν χρήματα. Έτσι, το χρέος έχει αυξηθεί χαρούμενα χωρίς να έχει καμία θετική επίδραση στην οικονομία ή τη χώρα».

