Ένδυση: Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη ζητούν οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι

Ζητούν περισσότερα μέτρα από την ΕΕ για της εισαγωγές μικρών δεμάτων από χώρες εκτός ΕΕ

Ελένη Ευστρατίου

Ένδυση: Αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη ζητούν οι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι
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  • Οι ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι ένδυσης ζητούν αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους και υψηλότερα τέλη για τις εισαγωγές μικρών δεμάτων από χώρες εκτός ΕΕ.
  • Υποστηρίζουν την αύξηση του τέλους διεκπεραίωσης από τέσσερα σε δέκα ευρώ ανά δέμα για την ενίσχυση των τελωνειακών ελέγχων και της εποπτείας της αγοράς.
  • Ζητούν να καταστούν υπόλογες οι διαδικτυακές πλατφόρμες για την τελωνειακή συμμόρφωση των εισαγόμενων προϊόντων στην ΕΕ.
  • Απαιτούν κλείσιμο του κενού μεταξύ B2C και B2B μέσω αυστηρότερων ελέγχων σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στους ευρωπαίους καταναλωτές.
  • Προτείνουν την υποχρέωση παροχής ισοδύναμων βασικών τελωνειακών δεδομένων για τις εισαγωγές B2C και B2B για αποτελεσματική αναγνώριση προϊόντων και αξιολόγηση κινδύνων.
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Επιλέον μέτρα ελέγχου και αυστηρότερους κανόνες εισαγωγής προϊόντων ένδυσης ζητούν οι ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας, σύμφωνα με την σημερινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ).

Μετά τη συνάντηση που πραγματοποίησαν στο Παρίσι, στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Première Vision, οι ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι αξξιολόγησαν τον έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση της «Διακήρυξης Villepinte» κατά της υπερταχείας μόδας. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, χαιρετίζουν την κατάργηση της απαλλαγής από τους τελωνειακούς δασμούς για τις αποστολές χαμηλής αξίας, καθώς και την εισαγωγή του προσωρινού τελωνειακού δασμού των τριών ευρώ.

Δηλώνουν ότι τα μέτρα αυτά αναγνωρίζουν το κόστος που δημιουργείται στα τελωνεία από τα δισεκατομμύρια δέματα που στέλνονται απευθείας στον καταναλωτή, όμως χρειάζονται επιπλέον μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των εισαγωγών μη συμμορφούμενων προϊόντων στην ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη:

  • Να επιβάλουν σημαντικό τέλος διεκπεραίωσης των εισερχόμενων στην ΕΕ δεμάτων από τρίτες χώρες, άνω των τεσσάρων ευρώ που ισχύει έως σήμερα. Προτείνουν το τέλος να καθοριστεί στα δέκα ευρώ ανά δέμα, με τα έσοδα να ενισχύουν τπυς τελωνειακούς ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς, την ασφάλειας και των κινδύνων.
  • Να καταστούν υπόλογες οι διαδικτυακές πλατφόρμες και να αναλάβουν σαφή ευθύνη για την τελωνειακή συμμόρφωση εισαγωγής προϊόντων στην ΕΕ.
  • Να κλείσει το κενό μεταξύ B2C και B2Β, με αυστηρότερους ελέγχους σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται στους ευρωπαίους καταναλωτές.
  • Να απαιτούνται ισοδύναμα βασικά τελωνειακά δεδομένα για τις εισαγωγές B2C και B2B. Οι τελωνειακές αρχές χρειάζονται επαρκώς λεπτομερείς πληροφορίες για την αποτελεσματική αναγνώριση των προϊόντων, την αξιολόγηση των κινδύνων και την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ.

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