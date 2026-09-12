Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι

Αναλυτικά τα οφέλη για τους καταναλωτές και το νέο ενεργειακό πλάνο

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Νέες ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος - Οι δικαιούχοι
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  • Από 1η Ιανουαρίου 2027 μειώνονται κατά 50% οι χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για κατανάλωση έως 1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο.
  • Η χρέωση ΥΚΩ διαμορφώνεται στα 3,45 ευρώ ανά MWh από 6,90 ευρώ σήμερα, με οικονομικό όφελος έως 5,50 ευρώ ανά τετράμηνο.
  • Το όφελος για τους καταναλωτές υπολογίζεται σε περίπου 16,50 ευρώ ετησίως.
  • Στόχος είναι η συνολική μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το τέλος του 2029, με τελική τιμή 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα.
  • Η τελική τιμή περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις, φόρους και ΦΠΑ, από τα περίπου 23,8 λεπτά που ισχύουν σήμερα.
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Σημαντικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει νέο σχέδιο, το οποίο προβλέπει μείωση κατά 50% στις χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποσκοπεί στη συνολική συμπίεση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά.

Ποιοι δικαιούνται τη μείωση στις ΥΚΩ

Η μείωση αφορά καταναλώσεις έως 1.600 κιλοβατώρες ανά τετράμηνο. Στο πλαίσιο αυτό, η χρέωση των ΥΚΩ θα διαμορφωθεί στα 3,45 ευρώ ανά MWh, έναντι 6,90 ευρώ που ισχύει σήμερα. Το οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει έως τα 5,50 ευρώ ανά τετράμηνο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 16,50 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ο συνολικός στόχος για τη μείωση της τιμής έως το 2029

Παράλληλα με την παρέμφαση στις ΥΚΩ, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη συνολική μείωση της τιμής του ρεύματος κατά 30% έως το τέλος του 2029. Κεντρικός στόχος είναι η τελική επιβάρυνση για τον καταναλωτή να υποχωρήσει στα 17 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από περίπου 23,8 λεπτά που κυμαίνεται σήμερα. Σημειώνεται ότι στο συνολικό αυτό κόστος συνυπολογίζονται όλες οι βασικές χρεώσεις, οι ΥΚΩ, οι φόροι καθώς και ο ΦΠΑ.

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