Μητσοτάκης από Σαγκάη: Θα διευκολύνουμε τους ξένους επενδυτές – Ποιοι συνοδεύουν τον πρωθυπουργό

«Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μια κυβέρνηση αποφασισμένη να διευκολύνει ξένους επενδυτές, να προσελκύσει ξένα κεφάλαια και να δημιουργήσει πλούτο και ευημερία για όλους τους Έλληνες με τρόπο βιώσιμο που σέβεται το περιβάλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Στην αναφορά του προέδρου της Κίνας για την απόφαση του Έλληνα πρωθυπουργού να επισκεφθεί την ασιατική χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιφώνησή του ευχαρίστησε για την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή – τόσο της δικιάς του, όσο και των μελών της ελληνικής αντιπροσωπίας - τονίζοντας πως είχε δίκιο ο Σι Τζινπίνγκ όταν επεσήμαινε νωρίτερα ότι επέλεξε μόλις στον τέταρτο μήνα να μεταβεί στην Κίνα και να ηγηθεί της επιχειρηματικής αποστολής για αυτή τη σημαντική έκθεση.

«Σηματοδοτεί την ιδιαίτερη σημασία που δίνουμε στις διμερείς μας σχέσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας πως «η εγγύτητα των δυο πολιτισμών χάνεται στο βάθος των αιώνων και σηματοδοτεί σε πολιτιστικό υπόβαθρο την ιδιαίτερη σημασία της σχέσης μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε επίσης ότι επί Νέας Δημοκρατίας η Ελλάδα έκανε άνοιγμα στην αγορά της Κίνας. «Η δική μου παράταξη, η ΝΔ, ξεκίνησε πολιτικά το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα της χώρας στην Κίνα. Χαίρομαι τώρα που ως πρωθυπουργός θα μπορέσω να πάω αυτή την οικονομική σχέση σε ξεχωριστό επίπεδο. Οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας είναι πολλές και σημαντικές», υπογράμμισε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην επένδυση της Cosco.

«Είχα νωρίτερα την ευκαιρία να πάω στην Cosco, να συζητήσω με τον πρόεδρό της και να επιβεβαιώσω την απόλυτη προσήλωσή μας στην εξαιρετικά σημαντική επένδυση. Είχαμε δεσμευτεί ότι εντός δυο μηνών θα εγκρίνουμε το master plan. Το κάναμε. Είναι μια εμβληματική επένδυση», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Η επίσκεψή σας δίνει νέα ώθηση στη στρατηγική μας συνεργασία», υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ. Και πρόσθεσε: «Η έκθεση της Σαγκάης είναι ένα βήμα για να ανοίξει η αγορά της Κίνας στον υπόλοιπο κόσμο. Η Κίνα κάλεσε την Ελλάδα να είναι τιμώμενη χώρα σε αυτή την έκθεση για να μπορέσετε και εσείς να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα. Η Κίνα χαίρεται για την Ελλάδα που επωφελείται από αυτή την ευκαιρία. Είναι μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν και οι δύο χώρες».

Ποιοι συνοδεύουν τον πρωθυπουργό

Πολλοί είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες και εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων που συνοδεύουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ελληνική παρουσία στη μεγάλη έκθεση της Σαγκάης ήταν γνωστό πως θα ήταν έντονη από δυναμικούς κλάδους της εγχώριας οικονομίας. Ενδεικτικό είναι εξάλλου πως από την πρώτη στιγμή περισσότερες από 60 ελληνικές επιχειρήσεις είχαν εκφράσει το ενδιαφέρουν να βρεθούν στην Κίνα μαζί με τον πρωθυπουργό.

Δείτε αναλυτικά:

-Εμμανουήλ Μουστάκας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ)

-Γιώργος Στάσσης (ΔΕΗ)

-Σοφοκλής Πιταροκοίλης, Λεωνίδας Παναγάκος (Panagakos Ενεργειακή)

-Κωνσταντίνος Μπίκας (όμιλος Μυτιληναίου)

-Γιώργος Κάβουρας (Vinci Energies)

-Χρήστος Κοπελούζος, Πάνος Μοσχανδρέου, Γιάννης Καρύδας, Ανδρέας Διαμαντόπουλος (όμιλος Κοπελούζου)

-Ευστάθιος Νάτσης (ΤΕΡΝΑ)

-Δημήτριος Μπούρας (Prenecon S.A. – Prime Energy Constructions and Whitestone Engineers and Constructors S.A.)

-Γιώργος Προκοπίου (Dynacom Tankers Management Ltd)

-Θεόδωρος Φέσσας (Quest Group)

-Καλλίνικος Καλλίνικος (Goldair Cargo S.A.)

-Γιώργος Ζανιάς, Σταύρος Ιωάννου, Κατερίνα Αλογογιάννη (Eurobank)

-Τζούλια Χαϊδά, Στέλιος Καρυδάκης (Iktinos Hellas)

-Νίκος Βασιλείου (Βright S.A.)

-Νίκος Κουτσιανάς, Νίκη Κουτσιανά (Apivita S.A.)

-Νίκη Κουτσιανά (Symbeeosis Long Live Life)

-Σταυρούλα Δασκαλόρη (Ιntermed S.A.)

-Γιώργος Κορρές, Παναγιώτης Δρόσος (Korres S.A.)

-Κωνσταντίνος Κουκούντζος, Νίκος Κουκούντζος (Kleemann)

-Ελένη Πολυχρονοπούλου (HEMEXPO)

-Ζαχαρίας Κλάδος (SELMA Ship Electric Marine Control)

-Παναγιώτης Μάλλιος (SeaBright)

-Γιώργος Πρατικάκης (NAP Engineering)

-Φωκίων Δρόσος, Ελένη Δρόσου, Ισαάκ Τσαλίκογλου (My Odyssey)

-Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος (ΤΕΜΕΣ)

-Κώστας Κωνσταντινίδης (PostScriptum)

-Ζαχαρούλα Κρεζία, Νικόλαος Μπακαγιάννης (Kritsia Travel)

-Αλέξανδρος Αραμπατζής (WIN Development Consultants)

-Αθανάσιος Κυριακόπουλος

-Πέτρος Μαχάς (Machas and Partners Law Firm)

-Ευάγγελος Κυριακίδης, Κατερίνα Μπαλαμώτη (The Heritage Management Organization)

-Γιώργος Παπαχρήστος, Νίκος Παπαχρήστος, Βαγγέλης Τσόγκας (Toοrbee Technologies)

-Φώτης Προβατάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ελληνοκινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας)

-Αφροδίτη Μπλέτα (Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο)

-Παναγιώτης Χελάς (Helasco)

-Συμεών Τσομώκος (Delphi Economic Forum)

-Ιωάννης Γιώτης, Χάρης Ανδριόπουλος (Yiotis S.A.)

-Κώστας Πεϊμανίδης, Αντώνης Παπαδάς (AGRO.VI.M. S.A.)

-Πλάτων Μαρλαφέκας (Loux Marlafekas S.A.)

-Περικλής Δράκος (Tsantalis Vineyards & Wineries)

-Γεράσιμος Λαζαρίδης (Domaine Costa Lazaridis S.A.)

-Μαίρη Κολιού, Νίκος Κωνσταντίνου, Vincent Joachim Schwarz, Felipa Athina Scharz (Kolios S.A.)

-Αλέξανδρος Δανιηλίδης (Athenian Brewery)

-Στέλιος Θεοδουλίδης (Venus Growers)

-Αλέξιος Τσατσούλης, Aγγελος Τσατσούλης (Royal Tsatsoulis)

-Παναγιώτα Λίλα Κούρτη (Trikalinos S.A.)

-Μιχάλης Τσιμπιμπάκης, Βάσω Τσιμπιμπάκη (Olive Breeze)

-Κωνσταντίνος Λιάκος (Hellenic Agora)

-Παναγιώτης Φίλιος (Dionysos S.A.)

-Θάνος Ντούγκος (Dougos winery)

-Γιάννης Μπαϊρακτάρης (Strofilia Estate)

-Νικόλαος Κατσάρος (Katsaros Distillery)

-Χρήστος Μπασαγιάννης, Βίβιαν Λινγκ (My Olive Tree)

-Δημήτρης Σαράντης, Στέργιος Σούρλης, Στυλιανός Σαράντης (Hellenic Dairies S.A.)

-Στέργιος Τσαγκούλης (Intercomm Foods S.A.)

-Αθανάσιος Γκόγκας (Mediterranean Escargots)

-Απόστολος Μπίλλης, Δημήτριος Μπίλλης, Ανθούλα Οικονόμου, Πηνελόπη Παπαδοπούλου (Hippocratic Essentials)

-Νίκος Δουλγεράκης (Votomos S.A. – Zaros S.A. – Νερά Κρήτης)

-Πανταζής Θεριανός (Euroterra Capital/ Crystal Waters)

-Δάφνη Κορομπέλη (KCH LAW)

-Μάριος Κλείτου (Baker Tilly Greece S.A.)

-Κωνσταντίνος Χατζηγιάννης (KCA Design Consulting)

-Χρήστος Βλάχος (Silky Finance)

-Αιμίλιος Μαργαρίτης, Βασίλειος Χουλιάρας (Business Ahead Shenzhen International Trading Co. Ltd)

-Γεώργιος Πατούλης, Αγγελική Χονδροματίδου, Ναταλία Λιάζε, Πέτρος Μαμαλάκης (Περιφέρεια Αττικής)

-Γιώργος Ρεγκεπέρης (Erma First Shanghai Office)

-Χρήστος Χούμπαυλης, Γιώργος Πριμικήρης (Atese S.A.)

-Μηνάς Δήμος, Πολυξένη Σακάτου (Plasis Real Estate and Development).

