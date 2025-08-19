Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Κόστα για την αποτίμηση των συναντήσεων για την Ουκρανία
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.
Στις 14.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη
10:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι δεν φτιάχνουν τούνελ αλλά ανατινάζουν τα βουνά
06:46 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ