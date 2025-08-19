Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Κόστα για την αποτίμηση των συναντήσεων για την Ουκρανία

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Στις 14.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

