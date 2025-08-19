Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Κόστα για την αποτίμηση των συναντήσεων για την Ουκρανία

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Newsbomb

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Κόστα για την αποτίμηση των συναντήσεων για την Ουκρανία
Αρχείου - Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 12.30 θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Ουκρανία.

Στις 14.00 ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα για ενημέρωση και αποτίμηση των χθεσινών συναντήσεων για την Ουκρανία στην Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σπουδές Φαρμακευτικής: Για τον άνθρωπο και την επιστήμη

10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Δίνουν μάχη» Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Νεκρός 40χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς «διαβάζει» η Αθήνα τις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

09:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τηλεδιάσκεψη με Κόστα για την αποτίμηση των συναντήσεων για την Ουκρανία

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ο παγετώνας Βεντίνα λιώνει όλο και περισσότερο λόγω κλιματικής αλλαγής - Άλλαξε ο τρόπος μέτρησης έπειτα από 130 χρόνια

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου - «Σαν να έγινε σεισμός», λέει ένοικος

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

08:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στη League Phase – Το πρόγραμμα των playoffs

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι δεν φτιάχνουν τούνελ αλλά ανατινάζουν τα βουνά

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικός απολύθηκε γιατί συμμετείχε σε... βίντεο του Only Fans - Άγγιξε το στήθος μοντέλου σε δήθεν έλεγχο

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

07:45ΚΟΣΜΟΣ

Λίμνη στο Κασμίρ «ζωντάνεψε» ξανά έπειτα από 30 χρόνια - Οι λωτοί νίκησαν τη λάσπη - Βίντεο

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τεράστιο κοίτασμα πετρελαίου δίνει παράταση ζωής στους κινητήρες εσωτερικής καύσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:09WHAT THE FACT

Αν το δεις σε ΑΤΜ, φύγε: Ειδικοί προειδοποιούν για κόλπο που κλέβει χρήματα χωρίς να το καταλάβεις

09:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο δολοφόνος της 47χρονης στο Χαλάνδρι: «Θόλωσα και τη μαχαίρωσα» είπε στους αστυνομικούς

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς – Τα παιδιά και τα εγγόνια τους ήταν στο μπροστινό ΙΧ

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο - Οι συμφωνίες, οι διαφωνίες και στο βάθος... τριμερής με Πούτιν

17:02WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Οι πιο ξεκαρδιστικές γκάφες και τα ευτράπελα της εβδομάδας που πέρασε - Βίντεο

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας προσπάθησε να στραγγαλίσει την κόρη του - «Πίστευα πως θα πεθάνω», είπε η 18χρονη

08:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σήμερα στην Αττική

09:20ΠΟΛΤΟΣ

Ο Τραμπ, το κοστούμι του Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σωματοφύλακες

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

07:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου Πέρι: Η «βασίλισσα της κεταμίνης» δήλωσε ένοχη για τον θάνατό του

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Αμφιλοχία - Νεκρός 40χρονος χειριστής που καταπλακώθηκε από μηχάνημα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Μέχρι πότε μπορείτε να τον εκδώσετε μόνοι σας - Ποια είναι η διαδικασία

08:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται πρόστιμα σε 350.000 «ξεχασιάρηδες» οδηγούς - Τι θα πληρώσουν

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Λεωφορείο του ΟΑΣΑ έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου - «Σαν να έγινε σεισμός», λέει ένοικος

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια αλλαγής του εκλογικού νόμου βάζουν φωτιά στο πολιτικό σκηνικό

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι – Αμετανόητος ο 28χρονος που δολοφόνησε την 47χρονη: «Αυτή ήταν η αιτία για ό,τι έγινε»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει ειρήνη χωρίς εκεχειρία - Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ