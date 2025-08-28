Λατινοπούλου για το τροχαίο ατύχημα: «Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για το τροχαίο ατύχημα που είχε στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Το αυτοκίνητο που επέβαινε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με κατεύθυνση προς Κηφισιά οδηγούσε συνεργάτης της. Όταν εκείνος είδε σε φανάρι να ανάβει το πορτοκαλί ελάττωσε ταχύτητα και τότε, όπως περιγράφει η ευρωβουλευτής, το όχημα που ακολουθούσε έπεσε πάνω στο δικό τους.

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής αρχικά μίλησε για τα δύο τροχαία σε Καστοριά και Πιερία που έχουν συγκλονίσει.

«Είμαι καλά, δεν υπήρξαν ανησυχητικά ευρήματα για την υγεία μου. Αυτό με το οποίο όμως θα ήθελα να ξεκινήσω είναι να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις δύο οικογένειες, των δύο δεκαεξάχρονων που έχασαν τη ζωή τους χθες στην Καστοριά σε τροχαίο. Καθώς και στην οικογένεια του εννιάχρονου κοριτσιού στην Πιερία. Έχουμε δυστυχώς, υψηλό δείκτη θανατηφόρων τροχαίων στην Ελλάδα, είναι «μάστιγα» τα θανατηφόρα. Θα πρέπει επιτέλους να ληφθούν σκληρά μέτρα και πρώτα από όλα θα πρέπει να μάθουμε σε όλους από μικρή ηλικία ότι πρέπει να φοράμε ζώνη».

Όσον αφορά το τροχαίο που είχε η ίδια ανέφερε: «Εμείς, αυτό το οποίο κάναμε ήταν να σταματήσουμε σε πορτοκαλί φανάρι και ήρθε κάποιος από πίσω με ταχύτητα και έπεσε ουσιαστικά πάνω μας. Αυτό το οποίο έχω πει και λέω είναι ότι φορούσαμε ζώνη, το τράνταγμα ωστόσο ήταν γερό. Φορούσαμε ζώνη και η ζώνη σώζει ζωές, πρέπει αυτό να το πούμε και είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να περνάμε κάθε φορά όπου μπορούμε. Αυτό το οποίο κάναμε αμέσως ήταν να βγάλουμε αλάρμ και μάλιστα έβγαλε και ο ίδιος, αυτός ο ασυνείδητος. Έβγαλε αλάρμ, δεν σταμάτησε. Αυτό το οποίο έγινε ήταν να ανάψει αλάρμ ενώ βρισκόταν ακόμη πίσω μας, έτσι ώστε και εγώ θεώρησα ότι θα σταματήσει και ο ίδιος στην άκρη όπως και εμείς. Φάνηκε με τα αλάρμ ότι θα σταματήσουμε στην άκρη του δρόμου για να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω συμφόρηση. Ωστόσο, ενώ και ο ίδιος άναψε αλάρμ, μας ξεγέλασε, έκανε προσπέραση, ανέπτυξε ταχύτητα, και έφυγε. Το μόνο που κατάφερα να δω από πίσω ήταν οι πινακίδες, ο αριθμός πινακίδας του.

»Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έγινε και αυτό το οποίο σκέφτηκα ήταν ότι σήμερα συνέβη σε μένα. Αύριο όμως ο ίδιος, γιατί δεν γνώριζα ούτε ποιος είναι ούτε τι είναι, μπορεί να το κάνει σε κάποιον άλλον, σε ένα παιδί, σε έναν πεζό, σε οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο, ένας ασυνείδητος οδηγός ο οποίος ακόμα και σε αυτό το περιστατικό δεν ανάβει αλάρμ, δεν σταματάει στην άκρη, και σηκώνεται και φεύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι ”όχι, δεν μπορεί να το κάνει σε κανέναν άνθρωπο αυτό” και αν τώρα αυτός ξεφύγει, αύριο μεθαύριο θα υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα είναι θύμα του.

»Επειδή υπήρξαν λοιπόν και οι κάμερες, αλλά είδα και τις πινακίδες και επειδή και η ελληνική αστυνομία προέβη σε μια άμεση επέμβαση και την ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, ο συγκεκριμένος ασυνείδητος οδηγός δεν διέφυγε σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα μπορούσε να είχε διαφύγει. Θυμάμαι ότι ήταν στην μεσαία λωρίδα, ανάψαμε αλάρμ έτσι ώστε σιγά σιγά να μετακινηθούμε στον παράδρομο ο οποίος υπήρχε στην Κηφισίας. Αυτό το οποίο έγινε ήταν να δώσουμε όλα τα στοιχεία, φυσικά και εγώ έδωσα τον αριθμό της πινακίδας του συγκεκριμένου.

Θέλω να πω ότι είμαι καλά, σε όλους τους φίλους και σε όλους όσους έχουν στείλει συγκινητικά μηνύματα ενδιαφέροντος, αγάπης και στήριξης».

