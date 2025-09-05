Πάνος Καμμένος: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι» - Τι απαντά για τον διάλογο με τον αρχηγό της μαφίας

Θέση για όσα ακούγονται στα ηχητικά ντοκουμέντα που αποκαλύφθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης για τη μαφία της Κρήτης παίρνει ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ, που εμφανίζεται να μιλά φιλικά με τον αποκαλούμενο ως αρχιμαφιόζο της μαφίας της Κρήτης, δηλώνει μέσω του OPEN: «Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς!».

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ παρουσιάζεται να μιλά με τον άνθρωπο που έχει συλληφθεί ως εγκέφαλος της οργάνωσης και κάνει ακόμη και αναφορά σε επαφές του με το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο Πάνος Καμμένος κάνει λόγο για στοχοποίησή του. Υποστηρίζει μάλιστα ότι δεν θυμάται αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες που είναι στη δικογραφία και κάνει λόγο για επιλεκτική διαρροή.

«Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω. Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».

Ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, απαντώντας σε ερώτηση για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό: «Με τον Τσίπρα διατηρώ ακόμη καλές σχέσεις. Μας χώριζαν και μας χωρίζουν μόνο οι Πρέσπες», είπε χαρακτηριστικά.

