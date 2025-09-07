Άδωνις Γεωργιάδης: «Το 1566 είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που άλλαξαν την ζωή των ασθενών»

«Το 1566 είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις μας που ήδη άλλαξαν την ζωή των ασθενών και προοδευτικά με τις νέες του υπηρεσίες θα την αλλάξουν ακόμη περισσότερο. Και όλα εντελώς δωρεάν», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Από 1η Οκτωβρίου οι ασθενείς θα μπορούν μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1566 να κλείνουν ραντεβού με τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκδήλωση των εγκαινίων του περιπτέρου του υπουργείου στην 89η ΔΕΘ, ο Άδωνις Γεωργιάδης γνωστοποίησε πως καταργείται ο αριθμός 1535 και οι πολίτες θα κλείνουν ραντεβού στο 1566.

Όπως σημείωσε στις εφημερίες ο χρόνος αναμονής είναι πλέον λιγότερος, ενώ για πρώτη φορά οι ασθενείς έχουν δικαιώματα μέσα στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες κλινικές και υποδομές, στα νέα Κέντρα Υγείας και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. «Και όλα όσα κάναμε πιστοποιούν το σύνθημα που επιλέξαμε φέτος στη ΔΕΘ. Το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο. Χάρη στις προσπάθειες όλων μας».

Ο υπουργός επέκρινε την αντιπολίτευση, τα αριστερά συνδικάτα και τα ΜΜΕ για «γκρίνια και μιζέρια», υποστηρίζοντας ότι, παρά τις καταγγελίες περί κατάρρευσης, το ΕΣΥ έχει ήδη βελτιωθεί και τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει ακόμη καλύτερη εικόνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» που εφαρμόστηκε στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας –σε συνδυασμό με νέες προσλήψεις προσωπικού στα ΤΕΠ και την αναδιοργάνωσή τους– μείωσε κατά 40% τον μέσο χρόνο αναμονής στις εφημερίες. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Σπύρος Δοξιάδης» με προληπτικές εξετάσεις για 6 εκατομμύρια πολίτες επιβεβαιώνει, όπως τόνισε, την αποτελεσματικότητα των μέτρων.

