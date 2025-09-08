Συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:13 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υποβρύχιος καθαρισμός στην Κύθνο – Ένα δυνατό μήνυμα για το περιβάλλον
17:08 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη
12:37 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα
07:59 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ