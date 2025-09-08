Συνάντηση Τασούλα - Μητσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο την Τρίτη

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.00 θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

