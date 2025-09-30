Ο βουλευτής που διέγραψε η «Νίκη» απαντά - Τι καταγγέλλει για συμφέροντα και ηγεσία

Ο βουλευτής χαρακτηρίζει τιμή του την διαγραφή του

Ο βουλευτής που διέγραψε η «Νίκη» απαντά - Τι καταγγέλλει για συμφέροντα και ηγεσία

Τι απαντά ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής για την διαγραφή του

Με μια σκληρή απάντηση, που βρίθει καταγγελιών, απάντησε στη διαγραφή του από το κόμμα Νίκη ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Νίκος Βρεττός. Σε αυτή κάνει λόγο για «άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα», ενώ πραγματοποιεί και προσωπική επίθεση στον πρόεδρο του κόμματος Δημήτρη Νατσιό, ισχυριζόμενος ότι λειτουργεί υπό τις εντολές ενός «σκιώδους» διοικητικού καθεστώτος.

Χαρακτηρίζει δε «τιμή» του την «απόπειρα πολιτικής» του εξόντωσης, όπως ονομάζει την διαγραφή του.

Τι έγραψε ο Νίκος Βρεττός

Συγκεκριμένα αναφέρει ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής σε ανάρτησή του αναφέρει:

Η αγαπημένη μας «ΝΙΚΗ» ηττήθηκε. Προδόθηκε και παραδόθηκε σε άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν έχει αναγκάσει σε αποχώρηση ή έχει προβεί στον «αποκεφαλισμό» του 30% της κοινοβουλευτικής ομάδας της και έχει διαγράψει την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της, τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως ο γιαλός δεν είναι στραβός.

Κοινό μυστικό είναι ότι ο Δημήτρης Νατσιός ενεργεί κάτω από εντολές ενός σκιώδους διοικητικού καθεστώτος. Για αυτό και συμβιβάζεται με την διασφάλιση της κρατικής χρηματοδότησης και την αποπομπή διακεκριμένων και εντίμων στελεχών κρατώντας την «ΝΙΚΗ» σε οριακά ποσοστά εισόδου στην Βουλή.

Υπό αυτήν την έννοια, είναι τιμή μου η απόπειρα πολιτικής εξόντωσής μου και συκοφάντησης της προσωπικότητάς μου από αυτές τις συμφεροντολογικές πρακτικές. Στη ζωή μου έμαθα να υπηρετώ αξίες και αρχές και να μην εργαλειοποιώ την Πίστη και την Φιλοπατρία. Για αυτό και δεν θα σιωπήσω ποτέ για το έγκλημα των «Τεμπών». Δεν θα σιγήσω ποτέ απέναντι στα μονοπωλιακά και ολιγαρχικά συμφέροντα. Δεν θα απομακρυνθώ ούτε ένα χιλιοστό από την προάσπιση των εθνικών μας κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα αντισταθώ με όλες μου τις δυνάμεις στις πολιτικές «Τουρκοποίησης» της Πατρίδας μας.

Ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής θα εργαστώ με άσβεστο πάθος και ασυμβίβαστο φρόνημα για την πάταξη της διαφθοράς, την ουσιαστική αναβάθμιση της Δικαιοσύνης ως Ανεξάρτητου αυτοδιοίκητου θεσμού και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας στον τερματισμό επιτέλους αυτού του φαύλου κύκλου της «Μεταπολίτευσης».

