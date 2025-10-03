Νέα κρίση στις σχέσεις ΕΕ - φον ντερ Λάιεν: Το Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει το νέο προϋπολογισμό

Συντηρητικοί και Σοσιαλιστές βουλευτές θέλουν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει ένα βασικό μέρος της επόμενης πρότασης προϋπολογισμού ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ

Νέα κρίση στις σχέσεις ΕΕ - φον ντερ Λάιεν: Το Κοινοβούλιο απειλεί να απορρίψει το νέο προϋπολογισμό
Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδιάζουν να υπονομεύσουν βασικά στοιχεία της πρότασης για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό των Βρυξελλών, σε μια σημαντική πρόκληση για το σχέδιο δαπανών ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε μια κατάσταση που εξελίσσεται σε μεγάλη σύγκρουση, το συντηρητικό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκρατικοί απειλούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να αποσύρει ένα σημαντικό μέρος της πρότασης προϋπολογισμού της από τον Ιούλιο.

Αυτή η τελευταία διαμάχη έρχεται μετά από μήνες κακών σχέσεων μεταξύ της φον ντερ Λάιεν και του Κοινοβουλίου. Η ίδια επέζησε πολιτικά από ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και αντιμετωπίζει δύο νέες προτάσεις εμπιστοσύνης την επόμενη εβδομάδα, από τις οποίες αναμένεται να επιβιώσει επίσης.

«Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να υποβάλει μια νέα και καλύτερη πρόταση που θα αντανακλά τις ανησυχίες μας», δήλωσαν οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες σε ανακοίνωση προς το POLITICO.

«Έχουμε λάβει την απόφασή μας σχετικά με το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με αυτή την πρόταση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Και τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν η φον ντερ Λάιεν να εγκαταλείψει το σχέδιο να περικόψει τα γεωργικά κονδύλια και τα χρήματα για την αυτοδιοίκηση― που αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ του προϋπολογισμού ― σε ένα ενιαίο ταμείο που θα διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις.

Διαμαρτύρονται ότι αυτό αποτελεί προπέτασμα καπνού για να μειωθούν οι χρηματοδοτήσεις προς τους αγρότες, οι οποίοι είναι βασικοί υποστηρικτές του ΕΛΚ ― αν και η Επιτροπή απορρίπτει αυτή την άποψη.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό για τη φον ντερ Λάιεν είναι το γεγονός ότι το ίδιο το κόμμα της, το ΕΛΚ, προωθεί την ιδέα της απόρριψης της πρότασης — μια θέση που επιβεβαιώθηκε από τρεις βουλευτές και έναν βοηθό που εργάζονται στο θέμα του προϋπολογισμού.

«[Η πρόταση προϋπολογισμού] αποτελεί πρωτίστως πρόβλημα για την εσωτερική αγορά, διότι πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της γεωργικής αγοράς εντός της ΕΕ», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ, Ντάνιελ Κέστερ.

Ενώ ο Köster δήλωσε ότι το ΕΛΚ δεν είχε αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί, οι ευρωβουλευτές που εργάζονται για τον προϋπολογισμό ανέφεραν ότι το ΕΛΚ κατευθύνει τις συζητήσεις για την απόρριψη της πρότασης λόγω αγροτικών συμφερόντων.

Οι Σοσιαλιστές αντιτίθενται επίσης στην πρόταση προϋπολογισμού, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν διατίθενται αρκετά χρήματα για κοινωνικά προγράμματα.

Η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να θέσει εμπόδια στις διαπραγματεύσεις για τον συνολικό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034.

Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή μπορεί θεωρητικά να απορρίψει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό θα δημιουργούσε προβλήματα στο μέλλον, καθώς η έγκριση των νομοθετών είναι τελικά απαραίτητη για την έναρξη ισχύος του προϋπολογισμού.

Αυτές οι εξελίξεις ασκούν πίεση στην φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe — ένα βασικό μέλος της φιλοευρωπαϊκής πλειοψηφίας που υποστηρίζει την φον ντερ Λάιεν — να πάρει θέση παρά τις βαθιές διαιρέσεις εντός των τάξεών της.

Στο παρελθόν, η Renew έχει επικρίνει την ιδέα της μετάβασης σε ενιαίο εθνικό ταμείο, αλλά παραμένει ασαφές εάν θα ζητήσει από την Επιτροπή να αποσύρει την πρόταση.

