Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ

Άνοιγμα Μητσοτάκη στους γαλάζιους βουλευτές - Διαθέσιμος να ξεκινήσει τις κατ' ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε χθες ο πρωθυπουργός από το εντευκτήριο της Βουλής

Κώστας Τσιτούνας

Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την ώρα του Πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε για καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με αρκετούς από τους γαλάζιους βουλευτές. Είπε μάλιστα ότι είναι διαθέσιμος για συναντήσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα «τραπέζια» με τους βουλευτές της ΝΔ βλέποντάς τους ανά ομάδες, σε μια προσπάθεια να αποσυμπιέσει το βαρύ κλίμα που υπάρχει στους κόλπους της παράταξης.

Οι πρόσφατες αναταράξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ζωηρές συζητήσεις στα έδρανα έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για «εσωτερική συνοχή», με τον πρωθυπουργό να επιλέγει μια πιο προσωπική, χαμηλών τόνων αλλά πολιτικά στοχευμένη προσέγγιση.

Ο πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής διαδικασίας, κατευθύνθηκε προς το καφενείο της Βουλής, όπου είχε ένα σύντομο διάλογο με τη σερβιτόρα, τη Ρούλα, και παρήγγειλε τον καφέ του, ζεστό σκέτο εσπρέσο, όπως τον πίνει πάντα.

Δίπλα του βρέθηκαν περίπου 40 βουλευτές, με τον πρωθυπουργό, άνετο και χαλαρό, να έχει συζήτηση για σειρά θεμάτων, από τις... βελόνες του ΠΑΣΟΚ, τα γεγονότα στα Βορίζια Κρήτης, τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη που παραλήφθηκαν στην Ελευσίνα, μέχρι τις εκλογές και τις τιμές των ρεβιθιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν ως εξής: «Οι εκλογές θα γίνουν μέχρι την Άνοιξη του 2027, είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω», είπε επίσης.

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής

Eurokinissi

Αναφερόμενος στα ρεβίθια που ακρίβυναν 15% κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Έχουμε κανέναν βουλευτή που να παράγει ρεβίθια στην περιοχή του;».

Για τα περί κολλημένης βελόνας που έχει πει ο Παύλος Γερουλάνος για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο και αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας».

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής

Eurokinissi

Σχετικά με τα ταραγμένα «γαλάζια νερά» στις σχέσεις Μαξίμου – Κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε με νόημα: «Εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς. Ό,τι λέγεται μαθαίνεται και υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας. Είμαι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές – και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Ο κ.Μητσοτάκης πάντως όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις γκρίνιες των γαλάζιων βουλευτών είπε με νόημα: «Οι βουλευτές μεταφέρουν την αλήθεια – και καλά θα κάνετε να τους ακούτε».

Ενδιαφέρον είχε η ατάκα του κ. Μητσοτάκη στο τέλος. Καθώς σηκώθηκε είπε: «Είμαι διαθέσιμος για κατ' ιδίαν συναντήσεις μαζί σας -και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις. Πάντοτε πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο».

Μια ατάκα που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή για τους λάθος χειρισμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών και οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρ. Σκλήκα.

Εκτενής πάντως ήταν η συζήτηση και για τα Βορίζια. Ο κ. Μητσοτάκης με διάθεση χιούμορ είπε ότι ήταν «Lapsus αυτό που ακούστηκε ότι θα συλλαμβάνουμε τα ζευγάρια εάν πέφτουν μπαλοθιές, τη νύφη μπορεί, τον γαμπρό όχι», επισημαίνοντας πάντως ότι «το φαινόμενο δεν έχει τη συχνότητα που είχε – έχει πολύ ελαττωθεί».

Από εδώ και πέρα, γίνεται σαφές ότι το πρόγραμμά του θα είναι συνεχές: τραπέζια σε μικρές ομάδες, κατανεμημένες ανά επιτροπή, με βασικό εργαλείο τις άτυπες ζυμώσεις, όπου –όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός– « εκεί γίνονται οι καλύτερες συζητήσεις».

Το μήνυμα που στέλνει ο πρωθυπουργός είναι ότι επιθυμεί να ανοίξει ξανά έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας με τους βουλευτές του και να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση ενόψει των εκλογών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τέρμα η… ξενιτιά, σερί αγώνων στο Telekom Center Athens

06:56ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Αλυσιδωτές εκρήξεις σε βιομηχανική ζώνη - Πάνω από 20 τραυματίες

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Βιντεόσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό του 14χρονου στη μέση του δρόμου - Του είχαν ζητήσει και λεφτά

06:45LIFESTYLE

David Coverdale: Ο θρυλικός τραγουδιστής των Whitesnake «κρεμάει» το μικρόφωνό του - Οι μεγάλες επιτυχίες του

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ και το παρασκήνιο από τη χθεσινή συνάντηση στο καφενείο της Βουλής

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 15 Νοεμβρίου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο σε Τραμπ: «Όχι άλλοι πόλεμοι», «Ναι, Ειρήνη!»

04:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης για αναβάθμιση Fitch: Η αξιοπιστία της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής αναγνωρίζεται διεθνώς

04:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν και άλλες χώρες

03:59LIFESTYLE

Labubu: Σύντομα στην μεγάλη οθόνη του σινεμά

03:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Από ένα έως πέντε δισ. δολάρια η αποζημίωση για την κοπτοραπτική του BBC - Την επόμενη εβδομάδα η αγωγή

03:05ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί και 27 τραυματίες στην έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα

02:40ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η Ελλάδα χαιρετίζει τη σημερινή κοινή δήλωση σχετικά με το σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:15ΕΛΛΑΔΑ

Η αφόρητη καθημερινότητα στον Κηφισό: Ένας δρόμος στα όρια της κατάρρευσης, ποιες λύσεις υπάρχουν

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Ναυαγοσώστης έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 22χρονο που κατάπιε αμάσητο το μπέργκερ»

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο στον Βόλο: «Θα γίνει ο τάφος σου» - Χτύπησε τη μητέρα της για ακαθάριστο υπόγειο

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλλάζουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο: Δύο διαιτητές, τέλος οι βοηθοί, περισσότερες αρμοδιότητες στο VAR

09:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρέει ο αντικυκλώνας και έρχεται ο χειμώνας - Πότε φτάνουν τα κρύα στην Ελλάδα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας που επικρατεί φέρνει «θερμή εισβολή» - Πότε επιστρέφει το κρύο

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ και το παρασκήνιο από τη χθεσινή συνάντηση στο καφενείο της Βουλής

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Μοναδική ύποπτη και για το φόνο του Παναγιωτάκη - Πότε θα πάει στην εισαγγελέα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 43χρονος οδηγός φορτηγού - Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Νοεμβρίου: Ποιους αγίους τιμά η Ορθοδοξία σήμερα

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Η μερακλίνα της Κρήτης: Όταν ο αυθεντικός Κρητικός χορός μαγεύει το κοινό

23:09ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

17:17LIFESTYLE

Οδύσσεια: Οι νέες φωτογραφίες από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τον Ματ Ντέιμον - Κόβει την ανάσα ο Δούρειος Ίππος

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δασμοί στα «κινέζικα»: Ανάσα για το ελληνικό εμπόριο φέρνουν οι αυξήσεις στα μικροδέματα

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Νέες εικόνες από τη μέρα του μακελειού

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θεαματική ψυχρή εισβολή ως τις 25 Νοεμβρίου - Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για απάτες - Θύμα ο Σπύρος Μαρτίκας, τι λέει στο newsbomb

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

06:55LIFESTYLE

MEGA: Σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη – Σειρές πάνε κι έρχονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ