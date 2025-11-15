Επιχείρηση συσπείρωσης: Τα τραπεζώματα Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ

Μετά την ώρα του Πρωθυπουργού και τις απαντήσεις που έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε για καφέ στο εντευκτήριο της Βουλής και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με αρκετούς από τους γαλάζιους βουλευτές. Είπε μάλιστα ότι είναι διαθέσιμος για συναντήσεις, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει τα «τραπέζια» με τους βουλευτές της ΝΔ βλέποντάς τους ανά ομάδες, σε μια προσπάθεια να αποσυμπιέσει το βαρύ κλίμα που υπάρχει στους κόλπους της παράταξης.

Οι πρόσφατες αναταράξεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι αντιδράσεις για τα ΕΛΤΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι ζωηρές συζητήσεις στα έδρανα έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ανάγκη για «εσωτερική συνοχή», με τον πρωθυπουργό να επιλέγει μια πιο προσωπική, χαμηλών τόνων αλλά πολιτικά στοχευμένη προσέγγιση.

Ο πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής διαδικασίας, κατευθύνθηκε προς το καφενείο της Βουλής, όπου είχε ένα σύντομο διάλογο με τη σερβιτόρα, τη Ρούλα, και παρήγγειλε τον καφέ του, ζεστό σκέτο εσπρέσο, όπως τον πίνει πάντα.

Δίπλα του βρέθηκαν περίπου 40 βουλευτές, με τον πρωθυπουργό, άνετο και χαλαρό, να έχει συζήτηση για σειρά θεμάτων, από τις... βελόνες του ΠΑΣΟΚ, τα γεγονότα στα Βορίζια Κρήτης, τα νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη που παραλήφθηκαν στην Ελευσίνα, μέχρι τις εκλογές και τις τιμές των ρεβιθιών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών για τις εκλογές και το πότε θα γίνουν ως εξής: «Οι εκλογές θα γίνουν μέχρι την Άνοιξη του 2027, είπα για εκλογές, δεν είπα για τον Μάρτιο. Κάποιοι ρώτησαν πότε πέφτει το Πάσχα του ’27, το θέμα είναι ποιος θα σουβλιστεί σε αυτές τις εκλογές, εμείς έχουμε τη φιλοδοξία να είμαστε απέξω», είπε επίσης.

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εντευκτήριο της Βουλής Eurokinissi

Αναφερόμενος στα ρεβίθια που ακρίβυναν 15% κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε: «Έχουμε κανέναν βουλευτή που να παράγει ρεβίθια στην περιοχή του;».

Για τα περί κολλημένης βελόνας που έχει πει ο Παύλος Γερουλάνος για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Η δικιά μας βελόνα δεν έχει κινηθεί τον τελευταίο χρόνο και αυτό μπορεί να μην είναι κακό. Οι βελόνες οι άλλες πάνε προς τα κάτω αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η δικιά μας».

Σχετικά με τα ταραγμένα «γαλάζια νερά» στις σχέσεις Μαξίμου – Κοινοβουλευτικής ομάδας ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε με νόημα: «Εμείς δεν έχουμε μυστικά και αυτό μπορεί να το δει κανείς. Ό,τι λέγεται μαθαίνεται και υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μας. Είμαι διαθέσιμος για κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους βουλευτές – και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις».

Ο κ.Μητσοτάκης πάντως όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για τις γκρίνιες των γαλάζιων βουλευτών είπε με νόημα: «Οι βουλευτές μεταφέρουν την αλήθεια – και καλά θα κάνετε να τους ακούτε».

Ενδιαφέρον είχε η ατάκα του κ. Μητσοτάκη στο τέλος. Καθώς σηκώθηκε είπε: «Είμαι διαθέσιμος για κατ' ιδίαν συναντήσεις μαζί σας -και να ξέρετε ότι στα γεύματα γίνονται ωραίες ζυμώσεις. Πάντοτε πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο».

Μια ατάκα που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή για τους λάθος χειρισμούς της διοίκησης των ΕΛΤΑ που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των «γαλάζιων» βουλευτών και οδήγησε στην παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Γρ. Σκλήκα.

Εκτενής πάντως ήταν η συζήτηση και για τα Βορίζια. Ο κ. Μητσοτάκης με διάθεση χιούμορ είπε ότι ήταν «Lapsus αυτό που ακούστηκε ότι θα συλλαμβάνουμε τα ζευγάρια εάν πέφτουν μπαλοθιές, τη νύφη μπορεί, τον γαμπρό όχι», επισημαίνοντας πάντως ότι «το φαινόμενο δεν έχει τη συχνότητα που είχε – έχει πολύ ελαττωθεί».

Από εδώ και πέρα, γίνεται σαφές ότι το πρόγραμμά του θα είναι συνεχές: τραπέζια σε μικρές ομάδες, κατανεμημένες ανά επιτροπή, με βασικό εργαλείο τις άτυπες ζυμώσεις, όπου –όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός– « εκεί γίνονται οι καλύτερες συζητήσεις».

Το μήνυμα που στέλνει ο πρωθυπουργός είναι ότι επιθυμεί να ανοίξει ξανά έναν ειλικρινή δίαυλο επικοινωνίας με τους βουλευτές του και να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση ενόψει των εκλογών.

