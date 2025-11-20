«Μία κάλπη και αυτοδυναμία» ή στρατηγική Μητσοτάκη μέχρι τις εκλογές του 2027

Πάνω σε αυτό τον καμβά θα κινηθεί η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου μέχρι τις εκλογές του 2027.

Άλλωστε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε φορά που ερωτάται για τις εκλογές δίνει την ίδια απάντηση: οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με τον ίδιο εκλογικό νόμο και η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η «στρατηγική της μιας κάλπης» που έχει αποφασίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να υποστηρίξει και πάνω στην οποία θα στηριχθεί ο πολιτικός λόγος και η αντίστοιχη καμπάνια για τις εθνικές εκλογές της άνοιξης του 2027.

Με απάντησή του σε σχετική ερώτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο ERT News, όπου έβαλε τέλος στα σενάρια που διακινούνται για «διπλές» ή «τριπλές κάλπες» καθώς όπως ξεκαθάρισε υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον.

Με την τοποθέτησή του αυτή πήρε και αποστάσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να ανησυχεί για τριπλές κάλπες.

Και στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά στις μεταρρυθμίσεις της 2ης τετραετίας και τόνισε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας.

Στην απάντησή του ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικός: «Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, όπως και στις προηγούμενες, διεκδικεί την αυτοδυναμία. Και όλα αυτά που ακούω, διαβάζω, σενάρια, «διπλές κάλπες», «τριπλές κάλπες», δεν υπάρχουν αυτά στο δικό μου το μυαλό. Υπάρχει μια εκλογή το 2027, στην οποία η κυβέρνηση θα θέσει στην κρίση του ελληνικού λαού το έργο της και ταυτόχρονα θα μιλήσει και για το μέλλον και για το τι θα ήθελε να κάνει, εφόσον ο ελληνικός λαός την εμπιστευτεί για μια ακόμη τετραετία. Δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος».

Σχετικά με τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας ο κ. Μητσοτάκης επέμενε πως η ΝΔ ότι είπε το κάνει:

«Σήμερα η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση και το γεγονός ότι έχει σταθερή κυβέρνηση μας επιτρέπει να κάνουμε ενεργειακές συμφωνίες και να υλοποιούμε μία οικονομική πολιτική η οποία αναβαθμίζει διαρκώς την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι άμα δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, θα διαπιστώσει ότι παρά τη φθορά της κυβέρνησης, η οποία νομίζω ότι είναι απολύτως αναμενόμενη μετά από επτά χρόνια, αυτή η παράταξη προηγείται με ποσοστά τα οποία είναι υπερδιπλάσια, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, του δεύτερου κόμματος και ότι ουσιαστικά είμαστε η μόνη πολιτική αξιόπιστη δύναμη που εξασφαλίζει στη χώρα σταθερότητα και προοπτική. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγάλη εικόνα των δημοσκοπήσεων. Δεν έχω ακούσει κανέναν να μας ασκεί κριτική ότι άλλα είπαμε και άλλα κάνουμε. Αυτά τα οποία είπαμε τα κάνουμε. Αλλά αυτά τα οποία κάνουμε είναι αυτά για τα οποία πήραμε νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό σε δύο απανωτές εκλογές το 2023. Το τι θα γίνει το 2027, είναι μια άλλη υπόθεση».

Το σενάριο του… ατυχήματος

Η τελευταία του πρόταση αφήνει βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο ατυχήματος υπό την έννοια να μην προκύψει κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή των εκλογών. Όμως η δημιουργία «παράστασης αυτοδυναμίας» είναι πλέον μονόδρομος για τη ΝΔ αφού το χαρτί της συναίνεσης έχει ήδη καεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έχει διαμηνύσει ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ. Αντίστοιχα, η Πειραιώς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα από τα δεξιά της.

Γι' αυτό και ο κ. Μητσοτάκης αποφεύγει να αναφέρεται σε επαναληπτικές εκλογές διότι τέτοιες αναφορές αποδυναμώνουν το αφήγημα της αυτοδυναμίας στη συνείδηση των ψηφοφόρων.

