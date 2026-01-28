Διμέτωπος της κυβέρνησης κατά Καρυστιανού και Κωνσταντοπούλου

Η πρώτη γραμμή άμυνας του Μεγάρου Μαξίμου είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να καταστήσει θεσμική συνομιλήτριά του την κυρία Μαρία Καρυστιανού.

Όπως είπε σε υψηλούς τόνους ο κ. Παύλος Μαρινάκης «η κυρία Καρυστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες, που οφείλει η Κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί διά της πολιτικής της. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή υποχρέωση του Πρωθυπουργού για ενημέρωσή της ούτε τίποτε παραπάνω».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες αυτές τις θεωρίες και απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε. Ειδικά σε μία μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν πέντε συνάνθρωποί μας σε ένα τραγικό δυστύχημα και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καρυστιανού να είναι πιο προσεκτική».

Ειδικά για τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά με ύφος σκωπτικό το Μέγαρο Μαξίμου σχολιάζει ότι με τη λογική της θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Στην κυβέρνηση δεν θέλουν να καταστήσουν κεντρικό αντίπαλο της ΝΔ την Μαρία Καρυστιανού και υπογραμμίζουν ότι ειδικά για τα εθνικά ζητήματα: «ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει και έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειας και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική».

Αφήνουν να εννοηθεί ότι η πρώην πρόεδρος του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών κινείται στη λογική του πεντάλεπτου της δημοσιότητας και για αυτό το λόγο όπως λένε δεν πρόκειται να μακροημερεύσει πολιτικά.

«Αρκετά ανεχτήκαμε την Κωνσταντοπούλου»

Ταυτόχρονα στη ΝΔ εξαπολύουν και σφοδρή επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας την οποία παραπέμπουν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Η απόφαση της ΝΔ να παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Ζωή Κωνσταντοπούλου ελήφθη καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην Υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεώργιου Καρασμάνη.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου για συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο αλλά και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, το ποτήρι, όπως λένε από το γαλάζιο στρατόπεδο, ξεχείλισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ «συμπλεγματικά υποκείμενα» ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό του ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ιμια!

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης εξεμάνη και τόνισε ότι δεν ήταν δυνατόν να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες μέρες πριν από την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων.

Παράλληλα, η καταψήφιση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης της πρότασης της ΝΔ για την παραπομπή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας αποκάλυψε ότι τελικά στην Εξεταστική δεν υπάρχει μία μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά ένα σύνολο πολιτικών δυνάμεων που την επικροτούν και τη νομιμοποιούν.

«Τελικά αποδείχθηκε ότι στην αίθουσα δεν υπάρχει μία «Ζωή», αλλά πολλές μικρές Ζωές, που όχι μόνο ανέχονται, αλλά επιδοκιμάζουν ένα ύφος εκτροπής, έντασης και απαξίωσης των θεσμών. Με τη στάση τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέλαβαν πλήρως την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής.

Η ΝΔ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον θεσμικό ρόλο της Βουλής και τον στοιχειώδη σεβασμό στους κανόνες του κοινοβουλευτικού διαλόγου, απέναντι σε όσους θεωρούν την ένταση και την τοξικότητα πολιτική ταυτότητα», κατέληξε ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης.

