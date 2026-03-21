Θεοδωρικάκος για Μέση Ανατολή: «Θα παρθούν πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης»

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει και θα λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης του πληθωρισμού, με έμφαση στο κόστος του diesel και την εφαρμογή πλαφόν κέρδους σε καύσιμα και βασικά αγαθά.

O υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και για τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία.

Μιλώντας στην τηλεόραση του Mega για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο υπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων πως βρισκόμαστε μπροστά στην πιο δύσκολη, επικίνδυνη και επώδυνη κρίση με βαριές οικονομικές συνέπειες.

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης Πέμπτης (19/3) ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε:

«Είναι φανερό ότι στην Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικές οπτικές. Και δεν υπάρχει ενσυναίσθηση του τι μπορεί να συμβαίνει σε μια σειρά κοινωνίες, αλλά φοβάμαι ότι ίσως το πράγμα είναι και λίγο χειρότερο, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μία στρατηγικού χαρακτήρα αντιπαράθεση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία έχει πάρα πολύ σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί στην περιοχή που εξελίσσεται, στη Μέση Ανατολή, παράγεται σημαντικό τμήμα και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, που μεταφέρεται ένα σημαντικό τμήμα στην Ευρώπη, όπως επίσης και είναι μία περιοχή σταυροδρόμι μεταφοράς των προϊόντων από και προς την Ευρώπη και την Ασία. Άρα οι συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές».

Και συμπλήρωσε: «Ο ισχυρότερος κίνδυνος για εμάς αμέσως, είναι ο πληθωριστικός κίνδυνος. Να έχουμε μία νέα μεγάλη έξαρση του πληθωρισμού, η οποία θα περάσει μέσα στην οικονομία και στις τσέπες όλων των πολιτών. Και συνεπώς έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Ο Πρωθυπουργός πήγε στην Ευρώπη με συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις. Θεωρώ ότι η Ευρώπη δείχνει, όχι τα ίδια αντανακλαστικά με αυτά που θα έπρεπε να έχει με βάση το χαρακτήρα και την οξύτητα που έχει αυτή η κρίση. Δεν θέλω όμως, να χαρακτηρίσω τα μέτρα που παίρνει η ηγεσία σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο καθένας κάνει το καλύτερο για τη χώρα του».

Η χώρα μας θα πρέπει να πάρει μέτρα, τα οποία αυτή τη στιγμή μελετώνται όπως είπε: «Υπάρχουν διάφορα εναλλακτικά σενάρια πάνω στα οποία εργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Εμένα με προβληματίζει τρομερά το θέμα του diesel, γιατί με αυτό κινούνται σχεδόν όλα τα φορτηγά. Είναι βέβαιο ότι θα παρθούν πρόσθετα μέτρα. Πριν λίγες μέρες είχαμε μία συνάντηση με τους βενζινοπώλες. Υπήρξε πνεύμα συνεννόησης, παρότι είχαν αντιρρήσεις στο μέτρο του πλαφόν που βάλαμε. Θέλω να ξεχωρίσω τη στάση του ΠΑΣΟΚ, γιατί ήταν μια στάση ευθύνης.

Προφανώς διαφωνούμε με το ΠΑΣΟΚ σε πάρα πολλά πράγματα και έτσι είναι, αντιπολίτευση είναι, αλλά νομίζω ότι είναι θετικό το ότι το ψήφισε(το πλαφόν). Δεν έκαναν όμως και οι άλλοι το ίδιο. Και όχι απλά δεν έκαναν το ίδιο, αλλά βλέπουμε σκηνές απείρου κάλλους μέσα στη Βουλή, με πράγματα τα οποία δεν είναι καθόλου σοβαρά. Όταν γίνεται πόλεμος, όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες απειλές, να κάθεσαι ορισμένοι από την αντιπολίτευση και να δημιουργούν μία ατμόσφαιρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την αληθινή δημοκρατία και τις ανάγκες της κοινωνίας».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε πως το πλαφόν είναι πλαφόν κέρδους και αφορά την βενζίνη και το ντίζελ, αλλά και τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης για τα νοικοκυριά.

«Είναι ένα μέτρο ενάντια στην αισχροκέρδεια. Για να αντιμετωπίσεις ευρύτερα το πρόβλημα του κόστους, χρειάζονται μια σειρά άλλα πράγματα τα οποία σχετίζονται με τους μισθούς, με τις μειώσεις των φόρων και με την κανονική λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. Η κυβέρνηση εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πάρει και πρόσθετα μέτρα», σημείωσε.

«Δεν πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς»

Ο κ. Θεοδοωρικάκος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν τα δικά τους κόμματα ο Αντώνης Σαμαράς, ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού.

Σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά δήλωσε:

«Είναι στο χέρι της (ΝΔ) να κερδίσει και με αυτοδυναμία. Αυτό σχετίζεται με διάφορους παράγοντες. Τώρα, διάφορα μορφώματα τα οποία εμφανίζονται, έρχονται και παρέρχονται, θυμηθείτε μόνο αυτά τα χρόνια πόσοι άνθρωποι έπαιξαν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και σήμερα δεν θυμάται κανένας ότι έχουν κάποια πολιτική παρουσία. Δεν θέλω να κάνω συγκεκριμένες αναφορές αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό πιστεύω ότι δεν πρόκειται και να μπει κανένας άλλος στη Βουλή πέρα από τα κόμματα τα οποία ήδη έχουνε μια σαφή πολιτική ταυτότητα.

Πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της παράταξής μας, ο κ. Σαμαράς, δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσει στο να κάνει κόμμα. Πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί οι αιτιάσεις που έχει εκδηλώσει δεν είναι αληθινές. Η κυβέρνησή μας υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, το έχει κάνει με πάρα πολλές πράξεις. Ας πέσουν οι τόνοι, ας ξανασκεφτούμε τα πράγματα, ας ξανασκεφτεί ο πρώην Πρωθυπουργός αυτές τις αιτιάσεις. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση, ότι όχι, δεν θα κάνει κόμμα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας απολύτως χώρος και γιατί πιστεύω ότι όταν κανείς έχει φτάσει στο σημείο να είναι στην ηγεσία όπως εκείνος, που έγινε Πρωθυπουργός, θα πρέπει να σκέφτεται και το τι θα γράψει η ιστορία στο μέλλον».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε: «Ο κ. Τσίπρας σε αντίθετη κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Και πιστεύω ότι πολύ φυσιολογικά θα συσπειρώσει όλο τον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι βέβαια και μια ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν θυμάμαι καλά ο κύριος Τσίπρας μετά τις εκλογές του ’23 έφυγε και είπε ότι τους αφήνει για να ανανεωθούν και να ανοίξουν τις φτερούγες τους καινούργια στελέχη. Άρα κανένας δεν άνοιξε τις φτερούγες του, άρα επιστρέφουν στην προηγούμενη λύση. Προφανώς με κάποιο καινούργιο όνομα. Εκεί βλέπω ότι υπάρχει χώρος. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θα κάνει το κόμμα και θα είναι και εκείνος εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτή είναι η εκτίμησή μου».

«Οι απαντήσεις υπέρ Καρυστιανού είναι συναισθηματικές»

Για την Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Γνωρίσαμε την κ. Καρυστιανού ως μία από τους πρωταγωνιστές της μεγάλης τραγωδίας. Μια γυναίκα η οποία έχασε το παιδί της, δεν υπάρχει τίποτα πιο σκληρό, τίποτα πιο τραγικό στην ανθρώπινη ζωή. Και με αυτή την έννοια κέρδισε την αγάπη και την αλληλεγγύη, σχεδόν όλων των Ελλήνων. Όλοι θέλουμε να γίνει η δίκη και να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην τραγωδία των Τεμπών. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι άλλο και είναι άλλο η πολιτική ηγεσία, είναι άλλο ότι κάποιος φτιάχνει κόμμα, ότι έχει προτάσεις για τη χώρα. Εγώ δεν έχω δει καμία σοβαρή πρόταση. Ένα-δύο πράγματα που ακούστηκαν δεν θέλω να τα σχολιάσω γιατί θεωρώ ότι στερούνται στοιχειώδους υποστήριξης. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι ως πολιτική ύπαρξη δεν πρόκειται να έχει καμία απολύτως σοβαρή προοπτική, γιατί δεν υπάρχει σαφήνεια και πολιτική θέση η οποία να ‘χει νόημα για τα συμφέροντα της κοινωνίας και της πατρίδας μας».



Για τη διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Ενώ για το εάν η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ανοίγει τον δρόμο για τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Δεν θέλω να κάνω το παραμικρό σχόλιο για τις εξελίξεις στα εσωτερικά ενός άλλου κόμματος. Είναι δικά του θέματα, ας τα λύσει με όποιον τρόπο πιστεύει εκείνο ότι είναι καλύτερο. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη στις εκλογές. Γιατί ο ελληνικός λαός πρέπει να δώσει σαφείς και καθαρές λύσεις. Το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα εκείνη την εποχή ήτανε μια πολύ καλή κυβέρνηση. Αλλά σήμερα σας λέω ότι η εκτίμησή μου είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα ξαναείναι αυτοδύναμη».

Διαβάστε επίσης