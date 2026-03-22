Παύλος Μαρινάκης για Ράδιο Αρβύλα: «Κουνάνε το δάχτυλο και δεν αγνοούσαν ποιος καθόταν δίπλα τους»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην Στάθη Παναγιωτόπουλο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ο Παύλος Μαρινάκης δηλώνει ότι υποστηρίζει τη σάτιρα, αλλά κατακρίνει τη «δολοφονία χαρακτήρων» που θεωρεί ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής.
  • Αναφέρει ότι η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» παραποιεί τις απαντήσεις του, αλλοιώνοντας το νόημά τους μέσω κοπτοραπτικής.
  • Τονίζει ότι η σάτιρα δεν πρέπει να θίγει οικογένειες ή να προσβάλλει προσωπικά, επισημαίνοντας περιστατικά κοροϊδίας που θεωρεί ακατάλληλα.
  • Αναφέρεται στη διαφωνία του με την υποκρισία της εκπομπής, που κουνά το δάχτυλο σε άλλους ενώ έχει δικά της προβλήματα.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Face2Face του Mega, απάντησε αναφέρθηκε στην σάτιρα και την εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα».

Κατερίνα Παναγοπούλου: Έχετε πρόβλημα με τη σάτιρα;

Παύλος Μαρινάκης: Το αντίθετο. Και μάλιστα με τη σάτιρα μεγαλώσαμε. Υπάρχουν μάλιστα σατιρικοί και σήμερα και στο παρελθόν, και μάλιστα και σήμερα επειδή τώρα εγώ έχω μια δημοσιότητα λόγω της θέσης μου, δεν σημαίνει ότι είμαι κάτι φοβερό και τρομερό, που κάνουν πολύ έντονη σάτιρα και σε μένα και στην κυβέρνηση, και περιμένω την ώρα να τους ακούσω ή να τους δω. Και στα social media και στους δρόμους. Υπάρχει όμως μία πάρα πολύ κρίσιμη διαφοροποίηση. Είναι άλλο πράγμα η σάτιρα, που έχει μέσα και σκληρή κριτική, αλλά να προκαλεί γέλιο, και σε εμάς όταν έχεις και χιούμορ προκαλεί γέλιο και στον ίδιο τον εαυτό σου, γιατί πρέπει να έχεις και μια αίσθηση αυτοσαρκασμού, και είναι ένα άλλο πράγμα που είναι η δολοφονία χαρακτήρων. Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή που κάποιοι την έχουν ξεπεράσει. Ινστρούκτορες, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, υπάρχει μία συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, η οποία με το μανδύα της σάτιρας, μία, δύο, τρεις φορές κάθε απόγευμα, δολοφονεί χαρακτήρες σε δημόσια μετάδοση με κοπτοραπτική. Προχθές, προ ημερών, έβαλαν μια απάντηση που έδωσα, οι συγκεκριμένοι κύριοι. Αναφέρομαι στο Ράδιο Αρβύλα, έτσι για να μη κρυβόμαστε. Έδωσα μια απάντηση για την ανεργία των γυναικών. Και αφού έκανα μια επισήμανση ότι το 5,5 έχει διπλάσιο το 11, είπα άλλα τρία λεπτά πόσο ήταν η ανέργια γυναικών το 2019. Όταν λες, όταν λες κάτι και βγάζουνε 5-10 δευτερόλεπτα από αυτό που έχεις απαντήσει, και αυτό το οποίο βγάζουν ως νόημα είναι το αντίθετο, αυτή η κοπτοραπτική, αλλάζει εντελώς τις εντυπώσεις, αλλά δεν θα μείνω μόνο στην κοπτοραπτική. Ξέρετε κυρία Παναγοπούλου, πίσω από εμένα, πίσω από έναν άλλον υπουργό, πίσω από έναν δημοσιογράφο υπάρχουν οικογένειες. Βρίσκονται σύζυγοι, βρίσκονται παιδιά, βρίσκονται φίλοι. Τα παιδιά αυτά πάνε στο σχολείο. Και ξέρετε κάτι; Επειδή οι συγκεκριμένοι κύριοι, ειρωνεύονται ακόμα και το ότι εγώ ψάχνω τα χαρτιά μου, γιατί πολύ απλά θέλω να ενημερώνω με βάση τα επίσημα στοιχεία και όχι με αρλούμπες. Αυτό δεν είναι σάτιρα κυρία Παναγοπούλου. Ας σας πω κάτι. Εγώ μπορεί να ψάχνω τα χαρτιά μου, για να είμαι έγκυρος σε αυτά που λέω. Εκείνοι ας ψάξουν να βρουν την τέταρτη καρέκλα στην εκπομπή τους. Η οποία πλέον δεν είναι γεμάτη, γιατί η τέταρτη καρέκλα είναι η αλήθεια τους. Η αλήθεια αυτών των ανθρώπων είναι αυτή η κενή τέταρτη καρέκλα.

Κατερίνα Παναγοπούλου: Επειδή αναφέρεστε στο, Στάθη Παναγιωτόπουλο, γιατί μιλάμε ανοιχτά, αυτά είναι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, επειδή κάποιος έκανε αυτά τα οποία έκανε και καταδικάστηκε για revenge porn.

Παύλος Μαρινάκης: Αλλά όταν κουνάς το δάχτυλο μια ζωή και βάζεις ανθρώπους απέναντί σου, και παρουσιάζεις έναν νέο άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, επειδή για παράδειγμα επικαλέστηκα τα νόμιμα δικαιώματά μου και τον παρουσιάζεις ότι είναι Κιμ Γιονγκ Ουν, ή Βόρεια Κορέα, ή κοροϊδεύεις άλλους ανθρώπους με βάση τη φωνή τους. Ενώ εσύ έχεις κοροϊδέψει καρκινοπαθή και δεν ήξερες ποιος καθόταν δίπλα σου και την ίδια στιγμή κουνάς το δάχτυλο σε άλλους επειδή μπορεί κάποιος συνάδελφός τους να έχει κατηγορηθεί για κάτι στην Κυβέρνηση ή στη Βουλή. Όταν, δηλαδή, με τον εαυτό σου θες να είναι όλοι επιεικείς, αλλά με τους άλλους εσύ κουνάς το δάχτυλο, τότε αυτό σημαίνει ότι είσαι υποκριτής. Ξέρετε, στην πολιτική είμαστε για όσο θέλουν οι πολίτες. Αν είμαστε καλοί, θα μας ψηφίζουν. Αν δεν είμαστε καλοί, θα μας πουν να πάμε σπίτι μας. Και ευτυχώς εγώ έχω δουλειά.

Κατερίνα Παναγοπούλου: Και στην τηλεόραση όπως συμβαίνει αυτό. Αν κάνεις νούμερα σε κρατάνε.

Παύλος Μαρινάκης: Μα εγώ δεν είπα, κάποια εκπομπή να κοπεί.

