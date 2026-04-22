Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας: Οι απουσίες που έσβησαν την ένταση

Χωρίς σοβαρές αναταράξεις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, παρά τον έντονο θόρυβο που είχε προηγηθεί και τα σενάρια περί εσωκομματικών τριγμών. Η κυβερνητική πλειοψηφία κατάφερε να περάσει τον «κάβο» με τις λιγότερες δυνατές απώλειες, αποφεύγοντας εικόνες διάσπασης, ωστόσο το παρασκήνιο της διαδικασίας μαρτυρά μια πιο σύνθετη πραγματικότητα.

Η τελική εικόνα της ψηφοφορίας ήταν σχεδόν «ομοιόμορφη», με 286 ψήφους υπέρ σε σύνολο 288 ψηφισάντων στις περισσότερες περιπτώσεις. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε ότι, παρά τις επιμέρους ενστάσεις, οι διαφωνούντες βουλευτές επέλεξαν να ευθυγραμμιστούν, ώστε να μην σταλεί μήνυμα εσωτερικής αστάθειας.

Ωστόσο, οι απουσίες είχαν τη δική τους πολιτική σημασία. Συνολικά εννέα βουλευτές δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία, με τρεις εξ αυτών να προέρχονται από τη ΝΔ: ο Νότης Μηταράκης, ο Μίλτος Χρυσομάλλης και ο Στέλιος Πέτσας. Απουσίες που θεωρούνται «ελεγχόμενες», χωρίς να αναμένεται να επιφέρουν συνέπειες, καθώς –όπως έχει διαμηνυθεί– δεν υπήρξε ζήτημα κομματικής πειθαρχίας.

Αντίστοιχα, από τους ανεξάρτητους βουλευτές έλειπαν οι ΑντώνηςΣαμαράς,ΜάριοςΣαλμάς,ΓιώργοςΑσπιώτης, Παύλος Σαράκης και Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, προσθέτοντας επιπλέον «σκιές» ως προς τα πολιτικά μηνύματα της διαδικασίας. Ξεχωριστή ήταν και η περίπτωση της Κατερίνας Νοτοπούλου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να αποδίδει την απουσία της σε διαδικαστικό λάθος, διευκρινίζοντας ότι η ψήφος της ήταν υπέρ της άρσης ασυλίας.

Στο πεδίο των διαφοροποιήσεων, τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις καταγράφηκαν δύο αρνητικές ψήφοι, γεγονός που δείχνει ότι υπήρξε ένας «σκληρός πυρήνας» διαφωνίας. Εξαίρεση αποτέλεσε η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία ψήφισε υπέρ της άρσης της δικής της ασυλίας, αλλά καταψήφισε για τους υπόλοιπους συναδέλφους της, στέλνοντας ένα ιδιότυπο πολιτικό μήνυμα.

Παράλληλα, η δεύτερη αρνητική ψήφος στις περισσότερες περιπτώσεις αποδίδεται στον Κωνσταντίνο Φλώρο, ανεξάρτητο βουλευτή προερχόμενο από τους Σπαρτιάτες, ο οποίος διατήρησε σταθερή στάση διαφοροποίησης.

Δεν έλειψαν όμως και οι κινήσεις με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Κώστας Τσιάρας δεν ψήφισε στην περίπτωση που αφορούσε τον ίδιο, ενώ ο Χαράλαμπος Αθανασίου επέλεξε το «παρών» στη δική του υπόθεση, κρατώντας αποστάσεις.

Σημειολογικά σημαντική ήταν και η στάση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, καθώς και οι 13 βουλευτές –μεταξύ των οποίων και ο Κώστας Καραμανλής– καταχειροκροτήθηκαν από τους συναδέλφους τους. Μια κίνηση που ερμηνεύεται ως μήνυμα εσωτερικής συνοχής και πολιτικής κάλυψης.

Εν κατακλείδι, μπορεί η ψηφοφορία να πέρασε χωρίς «εκρήξεις», όμως οι απουσίες, οι διαφοροποιήσεις και οι επιμέρους στάσεις αποκαλύπτουν ότι κάτω από την επιφάνεια καταγράφονται ισορροπίες, προσεκτικοί χειρισμοί και σιωπηρές αποστάσεις.

Διαβάστε επίσης