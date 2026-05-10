Μήνυμα Τασούλα για τη Γιορτή της Μητέρας - «Η μητέρα είναι ο πιο στέρεος δεσμός της κοινωνικής ζωής»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας

  • Η μητέρα χαρακτηρίζεται ως ο πιο στέρεος κρίκος της οικογένειας, με αόρατο αλλά ανεκτίμητο έργο που στηρίζει τη συνοχή και τη διαμόρφωση αξιών.
  • Η συμβολή της μητέρας θεωρείται θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και σταθερό στήριγμα της πατρίδας σε όλες τις ιστορικές περιόδους.
  • Τιμήθηκε κάθε γυναίκα που ανέλαβε μητρικό ρόλο μέσω αγάπης, φροντίδας, υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ αναγνωρίστηκε και η μνήμη όσων στερούνται μητέρα ή έχουν υποστεί δυσκολίες.
  • Η πολιτεία δεσμεύεται να συνεχίσει τη στήριξη της μητρότητας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, την υποστήριξη μονογονεϊκών οικογενειών και την καταπολέμηση κοινωνικών ανισοτήτων.
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας απηύθυνε δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς τον ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία.

Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε την Ημέρα της Μητέρας ως «την πιο πολυεπίπεδη και συναισθηματικά φορτισμένη παγκόσμια ημέρα», υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα στο πρόσωπο που αποτελεί «τον πιο στέρεο κρίκο» της.

Όπως τόνισε, «η μητέρα δεν αποτελεί μόνο σύμβολο, αλλά ένα ζωντανό πρόσωπο με αγωνίες, θυσίες και καθημερινή προσφορά, η οποία συχνά παραμένει αόρατη, αλλά καθοριστική για τη συνοχή της οικογένειας και τη διαμόρφωση των αξιών των παιδιών. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συμβολή της μητέρας υπήρξε διαχρονικά καθοριστική και για την ίδια την κοινωνική συνοχή και την πορεία της πατρίδας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Τασούλα

«Η ημέρα της μητέρας, που γιορτάζουμε σήμερα, είναι η πιο πολυεπίπεδη, η πιο φορτισμένη, εκείνη με τη μεγαλύτερη συμβολική ισχύ, παγκόσμια ημέρα. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της. Θυμάται όσα οφείλει στη μητέρα, αναγνωρίζει το αόρατο έργο της: την ηθική και αξιακή προσφορά, τον αφανή αλλά ανεκτίμητο καθημερινό μόχθο που στηρίζει την οικογένεια, την φροντίδα που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής.

Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας. Ως ένας από τους πιο στέρεους δεσμούς της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, η μητέρα συμβάλλει καθοριστικά, με την αγάπη και την καθημερινή της παρουσία, στη συνοχή της οικογένειας, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, στη μετάδοση αξιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έργο της, αθόρυβο και πολλές φορές αυτονόητο στα μάτια των πολλών, είναι ανεκτίμητο· γι’ αυτό και η μητέρα υπήρξε, σε όλες τις ιστορικές στιγμές του τόπου μας, στυλοβάτης της οικογένειας και σταθερό στήριγμα της πατρίδας.

Τιμούμε και κάθε γυναίκα που ανέλαβε ρόλο μητέρας μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα, την υιοθεσία, την αναδοχή ή την καθημερινή παρουσία στη ζωή ενός παιδιού. Είναι, επίσης, ημέρα μνήμης για όσους και όσες στερούνται πια τη μητέρα τους, αλλά και ημέρα σεβασμού για τις μητέρες που δοκιμάστηκαν από απώλεια, ασθένεια, φτώχεια ή μοναξιά.

Και από την πλευρά της πολιτείας συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την προστασία της μητρότητας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία, την θεσμική μέριμνα για την παιδική φροντίδα, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αυξημένου κόστους ζωής. Γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε.

Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες της Ελλάδας.

Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου».

