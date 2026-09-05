Δένδιας για το δυστύχημα στο Athens Flying Week: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων»

Snapshot Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρα βαθιά θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στο δυστύχημα με το F-4 Phantom κατά το Athens Flying Week.

Οι σκέψεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πιλότων, στους οποίους απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια.

Ο Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα μετά το δυστύχημα.

Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος. Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στο δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, με τη συντριβή του Phantom F-4, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

Τριήμερο πένθος με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Αμύνης

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

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