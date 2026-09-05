Δένδιας για το δυστύχημα στο Athens Flying Week: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους μετά την πτώση του Phantom F-4

Ανθή Κουρεντζή

Δένδιας για το δυστύχημα στο Athens Flying Week: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρα βαθιά θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στο δυστύχημα με το F-4 Phantom κατά το Athens Flying Week.
  • Οι σκέψεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι στις οικογένειες και τους συναδέλφους των πιλότων, στους οποίους απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήρια.
  • Ο Νίκος Δένδιας διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα μετά το δυστύχημα.
  • Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις από 5 έως 7 Σεπτεμβρίου 2026, με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, για την απώλεια των δύο μελών του πληρώματος.
Snapshot powered by AI

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας στο δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, με τη συντριβή του Phantom F-4, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Σε μήνυμά του, ο υπουργός αναφέρθηκε στην απώλεια των δύο χειριστών, σημειώνοντας ότι η σκέψη όλων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους αλλά και στους συναδέλφους τους στην Πολεμική Αεροπορία.

«Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Ο υπουργός Εθνικής Αμύνης διέκοψε το πρόγραμμά του στη ΔΕΘ και επέστρεψε εκτάκτως στην Αθήνα.

Τριήμερο πένθος με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Αμύνης

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, κηρύσσεται τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, για την απώλεια ζωής των δυο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4E Phantom II, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Εγκαινιάστηκαν τα περίπτερα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και της Πυροσβεστικής

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Ξεκίνησε η συνάντηση του Πούτιν με τους απεσταλμένους του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστικός τραυματισμός Ελ Κααμπί - Έβαλε τα κλάματα ο Σιαμπάνης

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα επιστρέψει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Τα όριά του

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Στο σημείο συντριβής του F-4E Phantom ο Ευάγγελος Τουρνάς

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Κατς σε Ιράν: Επίθεση στο Ισραήλ θα «απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ από κάθε περιορισμό»

19:42ΕΘΝΙΚΑ

Συλλυπητήρια του υπουργού Άμυνας της Κύπρου για τον θάνατο των πιλότων του Phantom

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Όλα έτοιμα για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

19:31LIFESTYLE

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για 3η φορά

19:28ΕΘΝΙΚΑ

Κακλαμάνης για συντριβή Phantom στην Τανάγρα: Η Βουλή στο πλευρό των οικογενειών των πιλότων

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Επιχείρηση διάσωσης 17χρονης από δασική περιοχή - Τραυματίστηκε στο πόδι

19:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛ.Α.Σ. για πτώση Phantom F-4: «Η Πολεμική Αεροπορία θρηνεί δύο ακόμη Ιπταμένους»

19:09ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικά UAV παραβίασαν οκτώ φορές τον Εθνικό Εναέριο Χώρο στο Αιγαίο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διαδηλώσεις εργαζομένων, φορέων και φοιτητών λόγω ΔΕΘ

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση ΓΕΑ για τη συντριβή του αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για το δυστύχημα στο Athens Flying Week: «Βαθύτατη θλίψη για την απώλεια των δύο πιλότων»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η πορεία της μοιραίας πτήσης του Phantom - Δείτε το βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:27ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει με το «πρόστιμο» αν δεν έχετε βγάλει

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστικός τραυματισμός Ελ Κααμπί - Έβαλε τα κλάματα ο Σιαμπάνης

12:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η ημερομηνία που έρχεται το φθινόπωρο - Αλλάζει η ατμοσφαιρική κυκλοφορία

11:35LIFESTYLE

Survivor: Η απάντηση των συμπαιχτών του Φλώρου στις καταγγελίες για ναρκωτικά - Η αποκάλυψη της Ιωάννας Δεσσύλα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Εμπειρογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων για τα αίτια της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα

19:00ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση ΓΕΑ για τη συντριβή του αεροσκάφους F-4E Phantom II στην Τανάγρα

17:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Απόβαση» 200 Τούρκων χορευτών στην Κρήτη: «Ο χορός ενώνει τους λαούς χωρίς να πουν λέξη»

19:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Όλα έτοιμα για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2026

17:02ΕΘΝΙΚΑ

Συντριβή διθέσιου Phantom στην Τανάγρα - Νεκροί οι δύο πιλότοι

15:21ΕΘΝΙΚΑ

Τανάγρα: Ποιο είναι το Phantom F-4 που συνετρίβη στην Athens Flying Week

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

10:05WHAT THE FACT

Τι είναι τα ζευγάρια DINKS; Η παγκόσμια τάση που δημιουργήθηκε λόγω της ακρίβειας

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Λορένα Ιτσέρι: Οι απελπισμένες κλήσεις της 43χρονης πριν το τραγικό τέλος - Το τελευταίο μήνυμα του δολοφόνου

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για κρουαζιερόπλοια στη Θεσσαλονίκη: «Φώναζαν οι κομμουνιστές, σήμερα γεμίζει το λιμάνι»

18:57ΕΘΝΙΚΑ

Πτώση Phantom: Κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

15:36ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Η στιγμή πτώσης του Phantom - Βίντεο ντοκουμέντο

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κουβαράς Αττικής: Εντοπίστηκε σορός μέσα στο αυτοκίνητο από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινόπωρο δίνει... σημάδια ζωής - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

10:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: Το χρηματικό έπαθλο για τη δεύτερη θέση στο Diamond League

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Τανάγρα: Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη - Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ