Στο κόμμα Τσίπρα ο Κώστας Ζαχαριαδης

Τη συμμετοχή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Σε ανάρτησή του αναφέρεται στις πολιτικές του επιλογές και τάσσεται υπέρ της συσπείρωσης της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς.

Όπως τονίζει σε βίντεο, στόχος είναι η πολιτική αλλαγή και η ανατροπή των σημερινών πολιτικών συσχετισμών.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας.

Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής.

Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών. Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή .Τώρα είναι η ώρα για την μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας.

Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».

https://www.instagram.com/reel/DebADvPMC9i/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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