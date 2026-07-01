Τζον Λέτζεντ: Ο τελευταίος που τραγούδησε στο Ηρώδειο - Το ιστορικό φινάλε πριν από την αναστήλωση

Ο Αμερικανός σταρ έγραψε τον επίλογο μιας ιστορικής περιόδου για το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Τζον Λέτζεντ: Ο τελευταίος που τραγούδησε στο Ηρώδειο - Το ιστορικό φινάλε πριν από την αναστήλωση

Στιγμιότυπο από τη συναυλία του Τζον Λέτζεντ στο Ηρώδειο

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  • Ο Τζον Λέτζεντ ήταν ο τελευταίος καιτέχνης που εμφανίστηκε στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού πριν κλείσει για τρία χρόνια.
  • Το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό για εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης.
  • Η συναυλία του Λέτζεντ ολοκλήρωσε τον φετινό κύκλο εκδηλώσεων και σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής για τον ιστορικό χώρο.
  • Η βραδιά είχε ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς ήταν η τελευταία μουσική παράσταση πριν τη διακοπή λειτουργίας του μνημείου.
  • Η αναστολή λειτουργίας αποσκοπεί στη διασφάλιση της προστασίας και της μακροχρόνιας διατήρησης του Ηρωδείου.
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Ιστορία έγραψε το βράδυ της Τρίτης 30/6 ο Τζον Λέτζεντ, καθώς ήταν ο τελευταίος καλλιτέχνης που ανέβηκε στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού πριν το εμβληματικό μνημείο κλείσει για τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης.

Η συναυλία του Αμερικανού σταρ ολοκλήρωσε τον κύκλο εκδηλώσεων του Ηρωδείου, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για έναν από τους σημαντικότερους συναυλιακούς χώρους της χώρας.

Έπειτα από την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος, το αρχαίο θέατρο θα παραμείνει κλειστό για περίπου τρία χρόνια, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών που θα διασφαλίσει την προστασία και τη μακροχρόνια διατήρησή του.

Το τέλος μιας ιστορικής περιόδου

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε στα social media βίντεο που δημοσίευσε το Ejekt Festival από τη συναυλία του Τζον Λέτζεντ στο Ηρώδειο.

Με τη φράση «Φανταστείτε να βλέπετε τον Τζον Λέτζεντ στην τελευταία συναυλία πριν το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού σιγήσει για χρόνια», η ανάρτηση αποτύπωσε τον συμβολισμό της βραδιάς, η οποία σηματοδότησε το τέλος μιας ιστορικής περιόδου για το εμβληματικό αρχαίο θέατρο.

https://www.instagram.com/reel/DaOWBe_tuoZ/

Η συναυλία του πολυβραβευμένου Αμερικανού καλλιτέχνη αποτέλεσε την τελευταία μουσική παράσταση στο Ηρώδειο πριν αυτό κλείσει για περίπου τρία χρόνια, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης και αναστήλωσης.

Η βραδιά είχε έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, καθώς το τελευταίο χειροκρότημα πριν από τη «σιωπή» του μνημείου ανήκε στον Τζον Λέτζεντ, ο οποίος ερμήνευσε τις μεγάλες επιτυχίες του κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, γράφοντας το τελευταίο κεφάλαιο μιας εποχής πριν την έναρξη των εργασιών που θα διασφαλίσουν το μέλλον του Ηρωδείου.

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