Τα σενάρια στην πολιτική είναι για να διαψεύδονται

Ποιο είναι το πιο βολικό αφήγημα που μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές;

Κώστας Τσιτούνας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης

SCENARIO
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις περισσότερες φορές τα σενάρια με σασπένς τα διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα, όσο όμορφα και βολικά κι αν φαίνονται. Όπως κάθε φορά πριν από μία εκλογική αναμέτρηση κυκλοφορούν δεκάδες ιστορίες πλοκής και μυστηρίου, που αν αποφασίσει κάποιος να τις καταγράψει υπό μορφή μυθιστορήματος θα γίνει μπεστ σέλερ σε χρόνο ρεκόρ. Μην σας πω ότι θα κάνει περισσότερες πωλήσεις κι από την «Ιθάκη» του Τσίπρα (όχι του Καβάφη).

Ένα από τα πιο βολικά σενάρια αυτής της άτυπης προεκλογικής περιόδου που εξάπτει τη φαντασία αρκετών, των περισσότερων θα έλεγα, είναι την επομένη των εκλογών να μπορέσει να σχηματιστεί συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ με το «κόμμα Τσίπρα» να καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική την μελλοντική επιστροφή. Περίπου δηλαδή να συντηρηθεί το δίπολο δεξιά - αριστερά χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Τι εννοώ; Για φανταστείτε να μην είχε εφευρεθεί το «κόμμα Τσίπρα», να έπρεπε να συνεργαστεί η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ, και να σκαρφάλωνε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου ή για παράδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι αυτό το σημείο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου. Προσπαθώ να το κάνω… εικόνα αλλά δυσκολεύομαι…

Wishful thinking…

Ενώ έτσι όπως σας ξεδίπλωσα το «φανταστικό» μου σενάριο είναι όλοι happy. Όλοι κερδισμένοι και όλοι γύρω από την εξουσία. Δεν λέω, καταπληκτική σκηνοθεσία. Ούτε ο Σπίλμπεργκ δεν θα μπορούσε να σκαρφιστεί κάτι τέτοιο. Έλα όμως που όπως σας τόνισα στην αρχή του άρθρου τα σενάρια είναι για να διαψεύδονται. Παραφράζοντας μια αρχαία ελληνική παροιμία θα έλεγα ότι «άλλαι μεν βουλαί πολιτικών, άλλα δε λαός κελεύει». Αποδεδειγμένο ιστορικά. Αναφέρομαι βεβαίως στο wishful thinking (ευσεβείς πόθοι) και στη διαμόρφωση πεποιθήσεων με βάση το τι είναι ευχάριστο να φαντάζεται κανείς, παρά με βάση τα πραγματικά στοιχεία, τη λογική ή την πραγματικότητα. Είναι η τάση να πιστεύουμε ότι κάτι θα συμβεί επειδή το θέλουμε πολύ.

Από την άλλη πλευρά, προσωπικά τις λατρεύω αυτές τις ιστοριούλες διότι η ελπίδα και η αισιοδοξία είναι απαραίτητα στοιχεία της ανθρώπινης φύσης. Εν τέλει, η πρόκληση δεν είναι να σταματήσουμε να ονειρευόμαστε, αλλά να μάθουμε απλά να ξεχωρίζουμε πότε το όνειρο γίνεται παγίδα. Γιατί μόνο όταν αντικρίζουμε την πραγματικότητα κατάματα μπορούμε να την μεταμορφώσουμε ουσιαστικά προς το καλύτερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:03SCENARIO

Τα σενάρια στην πολιτική είναι για να διαψεύδονται

09:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι γυναίκες πολεμίστριες της Επανάστασης του 1821: Οι άγνωστες ηρωίδες που έδωσαν τα πάντα για την Πατρίδα

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Ασία επιστρατεύει τηλεργασία και άλλες «συνταγές της πανδημίας» για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση

08:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα δημοφιλέστερα brands στην Ιαπωνία – Η Nintendo «κερδίζει» τις εφηβικές ηλικίες

08:18ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε το βίντεο με την έπαρση της σημαίας

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρούμπιο για την 25η Μαρτίου: «Η Ελλάδα είναι πολύτιμος σύμμαχος, η στενή μας συνεργασία ενισχύει τη σταθερότητα στη Μεσόγειο»

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Το «σχέδιο 15 σημείων» του Τραμπ για το Ιράν που διαψεύδει η Τεχεράνη

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ferrari vs Mazda: Τι ισχύει με τα δικαιώματα του «Luce»

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα σελίδα στη ΝΕΑΡ: Η προοπτική που βλέπει ο Σακελλαρίδης στην «αριστερή στροφή»

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (25/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 25 Μαρτίου 2026: Όλα τα βλέμματα στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους μετακινούνται χωρίς εισιτήριο

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς οι ΗΠΑ εντοπίζουν πυραύλους και drones από το Ιράν - Πλοία, αεροπλάνα και διάστημα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Τέλος τα σχέδια για διαστημικό σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη – Νέα βάση στην επιφάνεια και πυρηνική αποστολή στον Άρη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Αποτρόπαιο έγκλημα στο δάσος της Δαδιάς - Δηλητηρίασαν 12 μαυρόγυπες: «Βρήκαμε κομμάτια ζαρκαδιού εμποτισμένα με φαρμάκι»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη μαραθώνια απολογία του: «Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς»

07:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποδέχθηκε τον Μαμντάνι: Συνεργασία για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

06:52LIFESTYLE

25η Μαρτίου: Πώς τιμά η TV την εθνική επέτειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

08:18ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανα στην Ακρόπολη – Δείτε το βίντεο με την έπαρση της σημαίας

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

06:36ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Η Αθήνα «ξύπνησε» με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Παρέλαση 25 Μαρτίου 2026: Όλα τα βλέμματα στην Αθήνα για τη στρατιωτική παρέλαση – Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Η Ασία επιστρατεύει τηλεργασία και άλλες «συνταγές της πανδημίας» για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (26/3)

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στη Μέση Ανατολή – Διπλωματική πρωτοβουλία Τραμπ με σχέδιο 15 σημείων – Απορρίπτει κατηγορηματικά τις διαπραγματεύσεις η Τεχεράνη

05:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Γιατί τη σημερινή μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά;

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το τέλος μιας εποχής: Ο Σαλάχ αποχαιρετά τη Λίβερπουλ που τον έκανε θρύλο

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

00:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο – Κοντά στα Ιωάννινα το επίκεντρο

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο Γιώργος Τσαγκαράκης στη μαραθώνια απολογία του: «Ουδέποτε εξαπατήθηκε κανείς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ