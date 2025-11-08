Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11).

«Πλούσιο» και για όλα τα γούστα είναι το τηλεοπτικό… μενού του Σαββάτου (08/11).

Ο τελικός του Hellenic Championship ATP 250, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11).

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

10:00

Novasports 4HD

Γκολφ

Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα

10:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

10:35

COSMOTE SPORT 7 HD

WRC 2025

Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS

11:20

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

Α1 Basketball League Γυναικών

12:05

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

12:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

Επεισόδιο: 11η Αγωνιστική

13:30

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Τελικός Διπλού

13:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο

14:00

Action 24

Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα

Greek Super League 2 2025-2026

14:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Πορτογαλία (1ος Αγώνας)

14:30

Novasports Premier League

Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπλάκμπερν – Ντέρμπι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:40

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3

15:00

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

15:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:50

COSMOTE SPORT 9 HD

Νέομ - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Λέτσε - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

16:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Περιστέρι – Παναθηναϊκός

Basket League 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κόμο – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint

Μηχανοκίνητα

16:30

Novasports Extra 1

Χόφενχαϊμ – Λειψία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports 4HD

Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 2HD

Αμβούργο – Ντόρτμουντ

Bundesliga 2025/26

16:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025

Αγώνας Δρόμου 5χλμ

16:45

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint)

17:00

Novasports Premier League

Έβερτον – Φούλαμ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 6HD

Τζόκοβιτς - Μουζέτι

Τελικός Hellenic Championship

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Στόουκ – Κόβεντρι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Σεβίλλη – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

17:30

COSMOTE SPORT 7 HD

ATP 250 2025

Μετς (Τελικός)

18:00

Novasports 5HD

WTA Finals

Επεισόδιο: Ριάντ, Τελικός Μονού

18:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto-E World Championship 2025

Πορτογαλία (2ος Αγώνας)

18:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Πανιώνιος – Μαρούσι

Basket League 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Μίντεν – Μέλσουνγκεν

DAIKIN Bundesliga 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Τορίνο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Σάντερλαντ – Άρσεναλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports Prime

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Γκλάντμπαχ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Τόφας – Μπούρσασπορ

Turkish Basketball Super League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Αλ Ίτιχαντ - Αλ Αχλί

Roshn Saudi League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν

William Hill Scottish Premiership 2025-26

20:00

Novasports 6HD

Hellenic Championship

Post Court Show

20:00

ΑΝΤ1+

Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying

Μηχανοκίνητα

20:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

ΠΑΟΚ – Μίλων

Volley League Ανδρών 2025-26

21:30

Novasports Start

Καϊζερσλάουτερν - Χέρτα Βερολίνου

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Πάρμα – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

Novasports Premier League

Τσέλσι – Γουλβς

Premier League 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Σάντα Κλάρα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Liga Portugal Betclic 2025-26

02:00

COSMOTE SPORT 6 HD

UFC Fight Night 2025

Γκαμπριέλ Μπονφίμ - Ράντι Μπράουν

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Λέικερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

05:30

COSMOTE SPORT 7 HD

WRC 2025

Ιαπωνία, SS19 Nukata 2

07:00

COSMOTE SPORT 7 HD

WRC 2025

Ιαπωνία, SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage

