Αθλητικές μεταδόσεις (08/11): Με τελικό Hellenic Championship ATP 250 και Περιστέρι - Παναθηναϊκός

«Πλούσιο» και για όλα τα γούστα είναι το τηλεοπτικό… μενού του Σαββάτου (08/11).

Ο τελικός του Hellenic Championship ATP 250, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντζο Μουζέτι ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (08/11).

Επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει κι η εκτός έδρας δοκιμασία του Παναθηναϊκού κόντρα στο Περιστέρι, για την 6η αγωνιστική της GBL.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (08/11)

10:00 Novasports 4HD Γκολφ Abu Dhabi HSBC Championships: 3η Μέρα 10:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 10:35 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS14 Toyota City SSS 11:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Basketball League Γυναικών 12:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές) 12:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 13:30 Novasports Premier League Premier League Kick-off Επεισόδιο: 11η Αγωνιστική 13:30 Novasports 6HD Hellenic Championship Τελικός Διπλού 13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο 14:00 Action 24 Ηρακλής - ΠΑΣ Γιάννινα Greek Super League 2 2025-2026 14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (1ος Αγώνας) 14:30 Novasports Premier League Τότεναμ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League 2025/26 14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Ντέρμπι Sky Bet EFL Championship 2025-26 14:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto3 15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Αλαβές La Liga EA Sports 2025/26 15:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές) 15:50 COSMOTE SPORT 9 HD Νέομ - Αλ Νασρ Roshn Saudi League 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λέτσε - Ελλάς Βερόνα Serie A 2025-26 16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι – Παναθηναϊκός Basket League 2025-26 16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Κάλιαρι Serie A 2025-26 16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Sprint Μηχανοκίνητα 16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Λειψία Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports Prime Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 16:30 Novasports 4HD Λεβερκούζεν – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου - Μπάγερν Μονάχου Bundesliga 2025/26 16:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Ντόρτμουντ Bundesliga 2025/26 16:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας 2025 Αγώνας Δρόμου 5χλμ 16:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Πορτογαλίας (Tissot Sprint) 17:00 Novasports Premier League Έβερτον – Φούλαμ Premier League 2025/26 17:00 Novasports Start Γουέστ Χαμ – Μπέρνλι Premier League 2025/26 17:00 Novasports 6HD Τζόκοβιτς - Μουζέτι Τελικός Hellenic Championship 17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship 2025-26 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League 2025-26 17:15 Novasports 1HD Σεβίλλη – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26 17:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 2025 Μετς (Τελικός) 18:00 Novasports 5HD WTA Finals Επεισόδιο: Ριάντ, Τελικός Μονού 18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto-E World Championship 2025 Πορτογαλία (2ος Αγώνας) 18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Μαρούσι Basket League 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μίντεν – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga 2025-26 19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Τορίνο Serie A 2025-26 19:30 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άρσεναλ Premier League 2025/26 19:30 Novasports Prime Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε La Liga EA Sports 2025/26 19:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Κολωνία Bundesliga 2025/26 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League 2025-26 19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Ίτιχαντ - Αλ Αχλί Roshn Saudi League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD Σεντ Μίρεν – Χιμπέρνιαν William Hill Scottish Premiership 2025-26 20:00 Novasports 6HD Hellenic Championship Post Court Show 20:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Βραζιλίας, Qualifying Μηχανοκίνητα 20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών 2025-26 21:30 Novasports Start Καϊζερσλάουτερν - Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Μίλαν Serie A 2025-26 22:00 Novasports Premier League Τσέλσι – Γουλβς Premier League 2025/26 22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26 22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σάντα Κλάρα - Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal Betclic 2025-26 02:00 COSMOTE SPORT 6 HD UFC Fight Night 2025 Γκαμπριέλ Μπονφίμ - Ράντι Μπράουν 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλάντα Χοκς - Λος Άντζελες Λέικερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια 05:30 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS19 Nukata 2 07:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC 2025 Ιαπωνία, SS20 Lake Mikawako 2 Wolf Power Stage

