Μουντιάλ 2026: Θετικοί σε έλεγχο ντόπινγκ οκτώ παίκτες της Τυνησίας - Γιατί δεν θα τιμωρηθούν

Αναστάτωση προκάλεσαν στην αποστολή της Τυνησίας οι πληροφορίες των New York Times, σύμφωνα με τις οποίες οκτώ διεθνείς ποδοσφαιριστές βρέθηκαν θετικοί σε κλενβουτερόλη κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύμφωνα με τη «Daily Mail Sport», τουλάχιστον οκτώ παίκτες της αφρικανικής ομάδας παρουσίασαν «άτυπα ευρήματα» για κλενβουτερόλη, ουσία που βρίσκεται στη λίστα της WADA.

Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να εκτιμούν ότι η παρουσία της ουσίας οφείλεται πιθανότατα σε επιμόλυνση από κρέας που κατανάλωσε η αποστολή στη βάση της στο Μεξικό και όχι σε προσπάθεια ενίσχυσης της απόδοσης. Για τον λόγο αυτό θεωρείται απίθανο να υπάρξουν περαιτέρω κυρώσεις.

? BREAKING

?? Tunisia’s disastrous World Cup was rocked by eight tests showing atypical findings for banned drug

?? Mexican meat thought to be to blame

?? Group included players based in UK

?No further action expected https://t.co/sEPA3wYvWp — Mike Keegan (@MikeKeegan_DM) July 3, 2026

Η Τυνησία ολοκλήρωσε την παρουσία της στη διοργάνωση χωρίς βαθμό, γνωρίζοντας τρεις διαδοχικές ήττες: 5-1 από τη Σουηδία, 4-0 από την Ιαπωνία και 3-1 από την Ολλανδία.

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