Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

Με απίθανο γκολ του Ζάζα, η Πάφος ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ερυθρό Αστέρα και με συνολικό σκορ 3-2 προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League – Στον ενιαίο όμιλο κι η Μπόντο Γκλιμτ, παρά την ήττα από τη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Newsbomb

Ζάζα Πάφος
AP Photo/Petros Karadjias
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κυπριακή ομάδα συνεχίζει τα θαύματα και μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της στην Ευρώπη θα την ευκαιρία να… κουνήσει σεντόνι!

Η Πάφος, μετά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Ντιναμό Κιέβου, απέκλεισε και τον Ερυθρό Αστέρα και μετά την Ανόρθωση και τον ΑΠΟΕΛ, γίνεται η τρίτη κυπριακή ομάδα που θα αγωνιστεί στο Champions League. Μάλιστα, το πράττει μόλις 11 χρόνια μετά την ίδρυση της!

Το τέρμα του Ίβανιτς στο 61ο λεπτό έφερε το συνολικό σκορ στο 2-2, αλλά εκεί που η παράταση έδειχνε κάτι παραπάνω από πιθανή, ο Ζάζα με ένα γκολ - ποίημα στο 89’, έστειλε την Πάφο στα… αστέρια.

Την πιο «γλυκιά» ήττα της ιστορίας της γνώρισε στην Αυστρία η Μπόντο Γκλιμτ. Η Στουρμ Γκρατς νίκησε με 2-1, αλλά η νορβηγική ομάδα είχε επικρατήσει με 5-0 στο πρώτο ματς και με συνολικό σκορ 6-2 πανηγύρισε την παρθενική συμμετοχή της στη League Phase του Champions League.

Νωρίτερα, η Καϊράτ Αλμάτι, έπειτα από δύο «λευκές» ισοπαλίες, νίκησε 3-2 στα πέναλτι τη Σέλτικ και θα αγωνιστεί κι εκείνη για πρώτη φορά στην ιστορία της στον ενιαίο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι ρεβάνς των playoffs του Champions League

Τρίτη 26 Αυγούστου

  • Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 3-2πεν. (0-0 κ.δ) (0-0)
  • Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (2-1)
  • Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (0-5)

Τετάρτη 27 Αυγούστου

  • 19:45 Καραμπάγκ – Φερεντσβάρος (3-1)
  • 22:00 Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς (3-1)
  • 22:00 Κοπεγχάγη – Βασιλεία (1-1)
  • 22:00 Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε (0-0)

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:45ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Απορρίπτει τις αιτιάσεις του Ισραήλ για την επιδρομή σε νοσοκομείο

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τέσσερις νεκροί σε πλήγματα του Ισραήλ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Ενιαίο Μητρώο Ακινήτων: Η ψηφιακή επανάσταση στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα

23:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την απόκτηση του Μάντσα

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

23:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σάμος: Εκσυγχρονίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

23:37LIFESTYLE

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέα επέμβαση στο χέρι του – Το βίντεο μετά το χειρουργείο

23:26LIFESTYLE

Χάρισον Φορντ: Αποκάλυψε το μυστικό του επιτυχημένου γάμου του

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

23:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Ντόναλντ Τραμπ στο ζευγάρι Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι: Πολλή τύχη

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Καϊράτ Αλμάτι έκανε το θαύμα της, απέκλεισε τη Σέλτικ στα πέναλτι!

23:15ΑΠΟΨΕΙΣ

Η 89η ΔΕΘ γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της

23:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης των iPhone 17

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε λίμνη - Το πέταξε η μητέρα του για να το... δώσει στον Θεό

22:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Άρπαξαν 5.500 ευρώ και εξαφανίστηκαν

22:45LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

22:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός και Φιλοξενία: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί ένδειξη εκτίμησης το οικονομικό μπόνους

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τους... προηγούμενους για τα νεκρά ζώα στο Άλσος Χωροφυλακής - Τι απαντούν

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Αποκλειστικό: Ελληνικό φορτηγό πλοίο διασώζει τώρα μετανάστες στη νότια Αδριατική

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία: Στενεύουν οι επιλογές του Μακρόν, τα ρέστα του παίζει ο Μπαϊρού και στο βάθος... ΔΝΤ

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

19:39LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέγνοιαστος στη θάλασσα μετά τη νοσηλεία - Το βίντεο από το σκάφος

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Πάφος στα... αστέρια με γκολάρα του Ζάζα – Στη League Phase κι η Μπόντο Γκλιμτ!

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε λίμνη - Το πέταξε η μητέρα του για να το... δώσει στον Θεό

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν την προέλευση ενός μυστηριώδους ραδιοκύματος που στάλθηκε στη Γη

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση της λιβυκής ακτοφυλακής σε πλοίο γαλλικής ΜΚΟ

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά τα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην απιστία - Πώς αποκαλύπτονται από το smartphone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ