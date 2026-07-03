Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

Ο Μαχρέζ φόρεσε τη φανέλα της χώρας του 119 συμμετοχές σημειώνοντας 40 γκολ και 45 ασίστ 

Μιχάλης Παπαδάκος

Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

O θρύλος της εθνικής Αλγερίας, Ριγιάντ Μαχρέζ 

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Η Ελβετία προκρίθηκε στους «16» του παγκοσμίου κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας χθες το βράδυ στο Βανκούβερ. Το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο με τη φανέλα με το εθνόσημο για τον Ριγιάντ Μαχρέζ.

«Αυτή είναι η τελευταία μου εμφάνιση και αυτός είναι ο τελευταίος μου αγώνας με την εθνική», δήλωσε μετά το ματς ο 35χρονος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου της Αλγερίας, ο οποίος αποχωρεί από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά από μια σπουδαία καριέρα και 119 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 40 γκολ και 45 ασίστ.

Κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2019. Ο Μαχρέζ αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας.

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